El rey Carlos III habla en TV sobre su tratamiento contra el cáncer y su recuperación

El rey Carlos III del Reino Unido asiste a una ceremonia por el Adviento en la Abadía de Westminster, el miércoles 10 de diciembre de 2025, en Londres. (Chris Jackson/Foto compartida vía AP) AP

Carlos, de 77 años, reveló esta información en un mensaje grabado transmitido en la televisión británica, parte de una campaña para alentar a las personas a aprovechar las pruebas de detección que pueden identificar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando es más fácil de tratar.

"Sé también la diferencia que ha hecho en mi propio caso, permitiéndome continuar llevando una vida plena y activa incluso mientras recibo tratamiento", añadió.

El mensaje grabado le dio al monarca la oportunidad de reflexionar sobre sus experiencias en los 22 meses desde que anunció que se sometería a tratamiento por un tipo de cáncer no revelado.

La decisión de Carlos de divulgar su diagnóstico fue un cambio para los miembros de la realeza británica, quienes tradicionalmente han considerado que su salud es un asunto personal y han compartido pocos detalles con el público.

"Su majestad ha elegido compartir su diagnóstico para evitar especulaciones y con la esperanza de que pueda ayudar a la comprensión pública para todos aquellos en el mundo que se ven afectados por el cáncer", declaró el Palacio de Buckingham en ese momento.

Desde entonces, Carlos ha utilizado su propia historia para resaltar la necesidad de un diagnóstico y tratamiento tempranos. El organismo independiente de investigación Cancer Research UK registró un aumento del 33% en las visitas a su sitio web en las semanas posteriores al diagnóstico del rey, ya que las personas buscaban información sobre cuáles son los indicios de que se padece cáncer.

Aunque el palacio no ha especificado qué tipo de cáncer tiene el rey, los funcionarios dijeron que se le descubrió después de que un tratamiento para un agrandamiento de la próstata revelara "un problema aparte de preocupación".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP