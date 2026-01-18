El resurgente Wolverhampton empata 0-0 con Newcastle en la Liga Premier

Compartir en:









Joao Gomes (izquierda) de Wolverhampton y Joelinton de Newcastle pugnan por el balón en el partido de la Liga Premier, el domingo 18 de enero de 2026, en Wolverhampton. (Martin Rickett/PA vía AP) AP

Los Wolves sumaron apenas dos puntos de sus primeros 18 partidos de liga, pero han embolsado seis unidades en sus últimos cuatro. Sin embargo, todavía están a 14 puntos de la salvación y parecen destinados a regresar a la segunda división después de ocho años en la máxima categoría.

También necesitan cuatro puntos más para evitar el total más bajo en una sola temporada de la Premier: los 11 cosechados por Derby County en la campaña 2007-08.

El empate puso fin a una racha de tres victorias consecutivas en la liga para Newcastle, que quedó en el octavo lugar, a dos puntos del quinto Manchester United.

Más tarde, Aston Villa recibe a Everton con la oportunidad de escalar al segundo lugar, cuatro puntos detrás del líder Arsenal, con una victoria.

___

FUENTE: AP