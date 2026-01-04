El Reino Unido y Francia lanzan ataque aéreo contra el grupo EI en Siria

El Ministerio de Defensa británico indicó en un comunicado que se utilizaron bombas teledirigidas el sábado por la noche para atacar varios túneles de acceso a la estructura en las montañas, ubicadas apenas al norte de la histórica ciudad de Palmira, en la provincia de Homs.

Francia y el Reino Unido forman parte de la coalición encabezada por Estados Unidos que ha estado combatiendo a los milicianos del EI durante más de una década.

El ministerio de Defensa británico señaló que aviones de combate Typhoon FGR4 fueron apoyados por un avión cisterna Voyager, y se les sumaron aviones franceses. Explicó que las bombas teledirigidas Paveway IV estallaron en varios túneles de acceso a la instalación, y los primeros indicios dejan entrever que el blanco fue "atacado con éxito".

El secretario de Defensa británico, John Healey, indicó que el Reino Unido está decidido a “estar hombro con hombro con nuestros aliados” para “eliminar cualquier resurgimiento” del EI.

“Esta operación, para eliminar a terroristas peligrosos que amenazan nuestro modo de vida, muestra cómo nuestras fuerzas armadas están listas para actuar, durante todo el año, manteniendo al Reino Unido seguro en casa y fuerte en el extranjero", expresó.

En un comunicado en la red social X, el ejército francés dijo que los ataques estaban dirigidos a “prevenir el resurgimiento” del EI, ya que “la lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad” para Francia y sus socios.

El gobierno sirio no ha comentado sobre los ataques. Siria se sumó a la coalición contra el Estado Islámico a finales del año pasado.

A pesar de su derrota en Siria en 2019, células latentes del EI todavía llevan a cabo ataques mortales en ese país y en Irak, en los que hace tiempo ese grupo islamista declaró haber inaugurado un califato. Expertos de la ONU dicen que el EI todavía cuenta con entre 5.000 y 7.000 miembros en su antiguo bastión en Siria e Irak.

El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump lanzó ataques militares en Siria para “eliminar” a combatientes del EI y almacenes de armas, en represalia por una emboscada cerca de Palmira en la que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidenses días antes.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

