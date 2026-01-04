americateve

El Reino Unido y Francia lanzan ataque aéreo contra el grupo EI en Siria

DAMASCO, Siria (AP) — El Reino Unido y Francia llevaron a cabo un ataque aéreo conjunto en el centro de Siria contra una instalación subterránea donde se cree que miembros del grupo Estado Islámico almacenaron armas y explosivos.

El Ministerio de Defensa británico indicó en un comunicado que se utilizaron bombas teledirigidas el sábado por la noche para atacar varios túneles de acceso a la estructura en las montañas, ubicadas apenas al norte de la histórica ciudad de Palmira, en la provincia de Homs.

Francia y el Reino Unido forman parte de la coalición encabezada por Estados Unidos que ha estado combatiendo a los milicianos del EI durante más de una década.

El ministerio de Defensa británico señaló que aviones de combate Typhoon FGR4 fueron apoyados por un avión cisterna Voyager, y se les sumaron aviones franceses. Explicó que las bombas teledirigidas Paveway IV estallaron en varios túneles de acceso a la instalación, y los primeros indicios dejan entrever que el blanco fue "atacado con éxito".

El secretario de Defensa británico, John Healey, indicó que el Reino Unido está decidido a “estar hombro con hombro con nuestros aliados” para “eliminar cualquier resurgimiento” del EI.

“Esta operación, para eliminar a terroristas peligrosos que amenazan nuestro modo de vida, muestra cómo nuestras fuerzas armadas están listas para actuar, durante todo el año, manteniendo al Reino Unido seguro en casa y fuerte en el extranjero", expresó.

En un comunicado en la red social X, el ejército francés dijo que los ataques estaban dirigidos a “prevenir el resurgimiento” del EI, ya que “la lucha contra el terrorismo sigue siendo una prioridad” para Francia y sus socios.

El gobierno sirio no ha comentado sobre los ataques. Siria se sumó a la coalición contra el Estado Islámico a finales del año pasado.

A pesar de su derrota en Siria en 2019, células latentes del EI todavía llevan a cabo ataques mortales en ese país y en Irak, en los que hace tiempo ese grupo islamista declaró haber inaugurado un califato. Expertos de la ONU dicen que el EI todavía cuenta con entre 5.000 y 7.000 miembros en su antiguo bastión en Siria e Irak.

El mes pasado, el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump lanzó ataques militares en Siria para “eliminar” a combatientes del EI y almacenes de armas, en represalia por una emboscada cerca de Palmira en la que murieron dos soldados y un intérprete civil estadounidenses días antes.

———

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

