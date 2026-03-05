americateve

El regreso de Venus Williams sufre otro revés al caer en 1ra ronda ante Diane Perry en Indian Wells

INDIAN WELLS, California, EE.UU. (AP) — Venus Williams quedó eliminada del BNP Paribas Open en la primera ronda el jueves, al caer 6-3, 6-7 (4), 6-1 ante la francesa Diane Parry.

Williams, de 45 años, que ha perdido sus últimos ocho partidos de la WTA, recibió una invitación para los cuadros de individuales y dobles del torneo en el desierto del sur de California.

Después de que Williams reaccionó en el segundo set para igualarlo, Parry, de 23 años y ubicada en el puesto 111 del mundo, tomó el control y se impuso con comodidad en el tercero.

Fue la décima participación de Williams en el torneo y la primera desde 2024, cuando también perdió en la primera ronda tras recibir una invitación. La ganadora de siete títulos de Grand Slam recibió una invitación el año pasado, pero no la aceptó.

“Estoy muy emocionada de volver a Indian Wells y no puedo esperar para regresar a casa y jugar en California”, señaló Williams el mes pasado.

Williams llegó al BNP Paribas Open tras haber perdido sus últimos siete partidos; la única victoria en su regreso al circuito se produjo en su reaparición en Washington el año pasado.

Compitió en el Abierto de Australia en enero y perdió en la primera ronda tanto en individuales como en dobles. Williams fue la mujer de mayor edad en competir en un cuadro principal de individuales del Abierto de Australia, al superar la marca establecida por la japonesa Kimiko Date, quien tenía 44 años cuando perdió en la primera ronda en 2015.

Williams participó más recientemente en el ATX Open en Austin, Texas, el mes pasado con una invitación y perdió en la primera ronda de individuales ante Ajla Tomljanovic.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

