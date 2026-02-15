americateve

El Rayo Vallecano en apuros sorprende al Atlético de Madrid 3-0 en boicot de fans

MADRID (AP) — El tribulado Rayo Vallecano sorprendió al vencer el domingo 3-0 al Atlético de Madrid, un triunfo impactante presenciado por apenas unas 5.000 personas debido a una protesta de los aficionados del Rayo.

Fue la segunda derrota consecutiva del Atlético en la liga española, tres días después de que aplastó 4-0 al Barcelona 4-0 en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey. El entrenador Diego Simeone dio descanso a algunos de sus titulares habituales tras el encuentro del jueves contra el Barcelona.

El resultado hizo caer al Atlético al cuarto puesto, por detrás de Villarreal, Barcelona y Real Madrid, que el sábado ganó 4-1 en el campo de la Real Sociedad. El Atlético está a 15 puntos del Madrid tras 24 jornadas. El Barcelona puede recuperar el liderato y colocarse un punto por delante del Madrid si gana su partido del lunes en Girona.

El Rayo, que no había vencido al Atlético en 19 partidos consecutivos desde 2013, salió de la zona de descenso con la victoria, que además puso fin a una racha de cuatro derrotas seguidas del equipo en todas las competiciones.

El partido se disputó en el estadio de Butarque, casa del club de segunda división Leganés en Madrid, porque el césped del estadio de Vallecas del Rayo seguía en mal estado después de que tuviera que ser reemplazado por completo. El partido como local del Rayo contra el Oviedo el fin de semana pasado tuvo que aplazarse con poca antelación debido al estado del terreno de juego.

Los aficionados del Rayo se han mostrado molestos con el presidente del club, Martín Presa, y llamaron a boicotear el partido contra el Atlético. Cientos de hinchas del Rayo protestaron fuera del estadio de Vallecas horas antes del encuentro del domingo en Butarque, coreando cánticos y mostrando pancartas en las que pedían la dimisión de Presa.

Los jugadores del Rayo, junto con el sindicato de futbolistas de España, se habían quejado de las condiciones que el club ofrecía a la plantilla.

Unos 5.300 aficionados asistieron al partido en Butarque, que presentó muchos asientos vacíos. El estadio Butarque, al sur de Madrid, tiene capacidad para unos 12.000 espectadores.

La victoria llevó al Rayo al 16to puesto. Su último triunfo en la liga había sido 2-1 contra el Mallorca en enero.

Ratiu asistió en el gol con el que Fran Pérez abrió el marcador a los 40 minutos. Óscar Valentín amplió la ventaja al 45 y Nobel Mendy sentenció el triunfo al 76.

El Atlético venía de perder 1-0 en casa ante el Real Betis en la liga española.

Remontada del Athletic

Los goles en la segunda parte de Mikel Jauregizar y Oihan Sancet le dieron al Athletic Bilbao, que se ubica noveno, una victoria 2-1 como visitante ante el colista Oviedo, que se fue al descanso en ventaja tras un gol al 30 de Ilyas Chaira.

El Athletic ha ganado tres de sus últimos cuatro partidos. El miércoles perdió 1-0 en casa ante su rival vasco, la Real Sociedad, en el partido de ida de las semifinales de la Copa.

El Oviedo había derrotado 1-0 al Girona en casa en la ronda anterior para poner fin a una racha de 15 partidos sin ganar.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

