americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El quarterback Philip Rivers ansía volver al campo con los Colts tras salir del retiro

INDIANÁPOLIS (AP) — Philip Rivers quería una oportunidad más para ganar ese esquivo anillo de Super Bowl.

ARCHIVO - Philip Rivers (17), quarterback de los Colts de Indianápolis, lanza un pase durante la primera mitad del un partido de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL en contra de los Bills de Buffalo, el sábado 9 de enero de 2021, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus, Archivo)
ARCHIVO - Philip Rivers (17), quarterback de los Colts de Indianápolis, lanza un pase durante la primera mitad del un partido de la ronda de comodines de los playoffs de la NFL en contra de los Bills de Buffalo, el sábado 9 de enero de 2021, en Orchard Park, Nueva York. (AP Foto/Adrian Kraus, Archivo) AP

Por eso, el abuelo de 44 años y semifinalista del Salón de la Fama está saliendo de su retiro y se reincorpora a los Colts de Indianápolis.

Pocas horas después de que los directivos del equipo anunciaran que habían firmado a Rivers para la escuadra de práctica, el ocho veces Pro Bowler dijo a los periodistas que está ansioso por tomar sus primeros snaps en la NFL desde 2020 y espera comenzar el crucial juego del domingo en Seattle.

"Algo en esto me emocionó y es una de esas situaciones, la puerta se abre y o bien la atraviesas y descubres si puedes hacerlo o huyes de ella", dijo. "Sé que hay riesgos involucrados, lo que puede o no suceder, pero la única manera de averiguarlo es intentándolo".

Aunque el exuberante Rivers nunca ha sido propenso a retroceder ante un desafío, nunca ha enfrentado uno como este.

Rivers pasó los últimos cinco años en Fairhope, Alabama, entrenando al equipo de fútbol americano de la Escuela Secundaria Católica St. Michael. Sin embargo, su mente nunca se alejó mucho de la NFL. Dijo que veía rutinariamente a los Chargers de Los Ángeles y a los Colts, los dos equipos para los que jugó durante sus primeras 17 temporadas, y estaba viendo nuevamente el fin de semana pasado cuando Daniel Jones sufrió una lesión en el tendón de Aquiles derecho que puso fin a su temporada en una derrota por 36-19 en Jacksonville.

Rivers dijo que inmediatamente se preguntó si los Colts podrían llamarlo.

En ese momento, él no sabía, al igual que los Colts (8-5), que el novato suplente Riley Leonard también se lesionó la rodilla derecha durante el juego, creando aún más urgencia para un equipo que lucha por mantener vivas sus esperanzas de playoffs. Entonces sonó el teléfono.

"Él dijo: 'Claro que estoy interesado'", contó el entrenador de los Colts, Shane Steichen, quien trabajó con Rivers cuando ambos estaban con los Chargers. "Así que lo pensó durante la noche y luego lo llamamos de nuevo el lunes por la mañana y dijo: 'Necesito ir allí y lanzar en ese edificio'. Así que vino aquí, y no olvidó cómo lanzar un balón de fútbol".

Steichen dijo que era posible que Rivers pudiera comenzar el domingo, dependiendo de cómo vayan las cosas esta semana.

Sin embargo, Rivers ha hecho casi todo en su trayectoria profesional excepto ganar un campeonato.

Terminó la primera parte de su carrera clasificado entre los líderes de la NFL con más de 63.000 yardas por pase, más de 400 envíos de touchdown y 134 victorias en su carrera. Fue el Jugador Regreso del Año de la NFL en 2013, y ha estado tanto tiempo en la liga que la ex estrella de N.C. State fue la pieza clave en el intercambio que envió al dos veces campeón del Super Bowl Eli Manning a los Giants de Nueva York en 2004.

La pregunta más grande es qué pueden esperar los Colts de esta versión de Rivers.

Aunque ha estado entrenando y lanzando en casa, Rivers reconoce que hay una diferencia significativa entre lo que ha hecho y lo que se necesita para dirigir con éxito una ofensiva profesional contra una de las mejores defensivas de la liga. Y aunque Steichen dijo que su libro de jugadas se parece en gran medida al que él y Rivers usaron durante su tiempo con los Chargers, todavía deben navegar por algunas nuevas complicaciones.

También pesa más esta vez.

"No lo sé, solo siendo honesto", dijo cuando se le preguntó sobre su peso, provocando risas. "No es lo que era cuando me retiré. Pero aclaro que nunca huí de nadie de todos modos".

Los Colts estaban desesperados después de perder a Jones y posiblemente a Leonard, quien se esperaba que practicara el miércoles.

Anthony Richardson, la cuarta selección general del draft en 2023, permanece en la reserva de lesionados con una fractura en el hueso orbital e Indy finalmente promovió al veterano Brett Rypien del equipo de práctica al roster activo el miércoles. Rypien no ha comenzado un juego desde 2023.

La buena noticia para Indianápolis: Rivers tiene cierta familiaridad con jugadores como Jonathan Taylor, Michael Pittman Jr. y Quenton Nelson de su última etapa en los Colts.

Y con Indianápolis cerrando la temporada contra cuatro equipos potenciales de playoffs —Seattle (10-3), Jacksonville (9-4), San Francisco (9-4) y Houston (8-5)— necesitaban una mano firme para intentar poner fin a una sequía de postemporada de cuatro años.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La alcaldesa electa de Miami, la demócrata Eileen Higgins, celebra después de ganar los comicios, el martes 9 de diciembre de 2025, en Miami. (AP Foto/Lynne Sladky)

La Demócrata Eileen Higgins gana la alcaldía de Miami por primera vez en casi 30 años

Por Redacción América Noticias Miami
La líder opositora venezolana María Corina Machado con tarjetas de votación en una protesta contra la reelección del presidente Nicolás Maduro en Caracas, el 28 de agosto del 2024. (AP foto/Ariana Cubillos)

Cancelan conferencia de líder opositora venezolana en víspera de ceremonia del Nobel

Agentes del FBI se arrodillan junto con manifestantes en medio de protestas por la muerte de George Floyd en Washington el 4 de junio del 2020. (AP foto/Jose Luis Magana)

Agentes del FBI despedidos por arrodillarse demandan para recuperar sus empleos

Destacados del día

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

DHS compra su propia flota de aviones para deportaciones: contrato millonario por $140 millones

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Se apaga La Grande: Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

Miembros de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles el 17 de junio del 2025. (AP foto/Damian Dovarganes)

Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter