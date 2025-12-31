americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El quarterback de los Steelers, Aaron Rodgers, cree que tendrá opciones si decide jugar en 2026

PITTSBURGH (AP) — Aaron Rodgers no habla como alguien que está a punto de retirarse.

Aaron Rodgers (8), quarterback de los Steelers de Pittsburgh, lanza un pase durante la segunda mitad del partido de la NFL contra los Browns de Cleveland, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki)
Aaron Rodgers (8), quarterback de los Steelers de Pittsburgh, lanza un pase durante la segunda mitad del partido de la NFL contra los Browns de Cleveland, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Cleveland. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Quizás porque existe la posibilidad de que no lo esté.

El quarterback de los Steelers de Pittsburgh, que recientemente cumplió 42 años, no cerró completamente la puerta a regresar en 2026 cuando se le preguntó al respecto el miércoles.

El cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL, quien enfatizó que no quería "profundizar demasiado" en lo que hay más allá del enfrentamiento del domingo por la noche con Baltimore por el título de la División Norte de la Conferencia Americana, cree que habrá oportunidades disponibles si opta por intentar una 22da temporada.

"Cuando termine la temporada, seré agente libre", dijo Rodgers, quien firmó un contrato de un año con Pittsburgh en junio. "Así que eso me dará muchas opciones si todavía quiero jugar. (Quizás) no muchas opciones, pero habrá opciones, creo. Quizás una o dos".

El mensaje de Rodgers al entrar en la semana 18 es un cambio notable respecto a su postura a principios del verano, cuando dijo en "The Pat McAfee Show" que estaba "bastante seguro de que (2025) es el final".

Todavía podría serlo, pero Rodgers también pareció alentado por su propio juego en ocasiones esta temporada. Rodgers ha lanzado para 3.028 yardas con 23 touchdowns y siete intercepciones antes de un juego de eliminación contra los Ravens. También se ha mantenido en gran medida saludable, salvo por una fractura en la muñeca de su mano izquierda (no lanzadora), que lo obligó a perderse una derrota ante Chicago a finales de noviembre.

Rodgers bromeó la semana pasada diciendo que, en algunos aspectos, se siente como el personaje ficticio Benjamin Button, que envejece al revés.

Cuando se le preguntó si cree que ha demostrado lo suficiente en los últimos cuatro meses para que cualquier decisión que tome sobre 2026 dependa únicamente de su deseo de jugar y no de su capacidad para jugar, asintió.

"Quiero decir, espero que sí", dijo Rodgers. "Quiero decir, espero poder pasar por este tramo y sentirme bien físicamente para que eso no esté en la conversación."

Rodgers se negó a revelar demasiado sobre lo que influirá en el proceso de toma de decisiones, diciendo solo que hablará con su esposa y llegará a algún tipo de resolución "más adelante".

Los Steelers han señalado durante mucho tiempo el draft de la NFL de 2026, que se llevará a cabo en Pittsburgh, como una oportunidad para conseguir al joven mariscal de campo franquicia que han estado buscando desde que Ben Roethlisberger se retiró al final de la temporada 2021.

Sin embargo, una clase entrante de quarterbacks que parecía prometedora en agosto no parece tan prometedora al entrar en enero. Mientras que el ganador del Trofeo Heisman, Fernando Mendoza, probablemente escuchará su nombre bastante temprano en la primera ronda por el comisionado de la NFL, Roger Goodell, algunos de los otros prospectos que se pensaba estarían disponibles, como Arch Manning de Texas y LaNorris Sellers de Carolina del Sur, han optado por quedarse en la escuela.

Aunque Rodgers hizo hincapié en que todo sobre su experiencia en Pittsburgh ha sido genial, también señaló que siempre hay desafíos al estar en un nuevo sistema. Es una transición que soportó en Green Bay en 2019 cuando Matt LaFleur reemplazó a Mike McCarthy como entrenador en jefe.

Aunque los números de Rodgers durante su primer año con LaFleur fueron buenos, le tomó una temporada baja de ajustes para sentirse realmente cómodo. Rodgers respondió liderando la liga en índice de pasador en 2020 y 2021 mientras ganaba MVP consecutivos.

El receptor abierto Marquez Valdes-Scantling, quien pasó cuatro años jugando junto a Rodgers en Green Bay desde 2018-21 antes de reunirse esta temporada en Pittsburgh, no tiene dudas de que su buen amigo puede jugar tanto tiempo como quiera.

"Puede jugar al fútbol americano hasta que tenga 50 años. Casi está allí", dijo Valdes-Scantling con una sonrisa. "Pero seguro que puede jugar hasta que tenga 50 años. ¿Lanzar el balón? Podrá hacerlo."

Rodgers ha aprovechado su tiempo con los Steelers, especialmente en una ofensiva llena de jugadores que ni siquiera estaban en la escuela primaria cuando Rodgers fue seleccionado por Green Bay en la primera ronda del draft de 2005. Llamó a la sala de mariscales de campo que comparte con el veterano suplente Mason Rudolph, el novato Will Howard y el profesional de tercer año Skylar Thompson "una de las mejores en las que he estado."

Es una sala que tendrá al menos un asiento libre el próximo año, y tal vez un tipo de unos 40 años buscando trabajo. De cualquier manera, el hombre que vino a Pittsburgh porque sintió que era "bueno para mi alma" parece estar en mejores términos con el juego y su lugar en él de lo que estaba después de dos temporadas llenas de drama y lesiones con los Jets de Nueva York.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter