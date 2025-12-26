americateve

El quarterback Jordan Love se perderá el partido del sábado de Packers ante los Ravens

GREEN BAY, Wisconsin, EE.UU. (AP) — El quarterback de los Packers de Green Bay Jordan Love no jugará el sábado contra los Ravens de Baltimore una semana después de salir de un partido con una conmoción cerebral.

Jordan Love, quarterback de los Packers de Green Bay, escapa de la presión defensiva durante la primera mitad del partido de la NFL en contra de los Bears de Chicago, el sábado 20 de diciembre de 2025, en Chicago. (AP Foto/Erin Hooley)
Los Packers anunciaron el viernes que Love fue descartado para el partido del sábado. Love había sido listado como cuestionable el jueves en el informe de lesiones que mencionaba su conmoción, así como un problema con su hombro izquierdo.

Este será el primer partido completo que Love se perderá esta temporada.

La situación de Love significa que ambos mariscales de campo titulares podrían perderse el partido del sábado por la noche. Los Ravens han listado dos veces Jugador Más Valioso, Lamar Jackson, como dudoso debido a la lesión de espalda que lo dejó fuera de la derrota 28-24 ante los Patriots de Nueva Inglaterra la semana pasada.

Tyler Huntley, quien reemplazó a Jackson en el partido contra los Patriots, probablemente comenzaría en lugar de Jackson si fuera necesario. El quarterback suplente de Green Bay es Malik Willis, quien aparece como cuestionable para el partido del sábado en el reporte.

Love sufrió la conmoción cerebral cuando recibió un golpe casco a casco de Austin Booker de Chicago en el segundo cuarto de una derrota en tiempo extra 22-16 ante los Bears la semana pasada. Willis tomó el relevo desde allí y se lesionó el hombro derecho (de lanzar) mientras era capturado en la última jugada del cuarto período, aunque permaneció en el juego para el tiempo extra.

Love había participado de manera limitada en las prácticas esta semana. Willis también entrenó de manera limitada el martes y jueves, aunque no practicó el miércoles debido a una enfermedad. Willis comenzó dos partidos en lugar de un Love lesionado la campaña pasada, y los Packers ganaron ambos.

El único otro quarterback de Green Bay es Clayton Tune, quien fue firmado para el equipo de práctica a finales de agosto. Tune ha aparecido en 13 partidos, pero sólo ha sido titular una vez en su carrera, con los Cardinals de Arizona en 2023.

Los Packers (9-5-1) aseguraron un lugar en los playoffs el jueves cuando los Lions de Detroit perdieron 23-10 en Minnesota, pero aún tienen incentivos para seguir ganando y tratar de mejorar su posición. Pueden ganar la División Norte de la Conferencia Nacional si ganan sus últimos dos partidos y Chicago pierde sus dos últimos juegos.

Baltimore (7-8) solo puede llegar a los playoffs si gana el sábado, los Steelers de Pittsburgh pierden en Cleveland el domingo y los Ravens ganan en Pittsburgh en la semana 18.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

