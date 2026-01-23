americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El PSG regresa a la cima de la liga francesa tras vencer a Auxerre con gol postrero

PARÍS (AP) — Un gol de Bradley Barcola en el tramo final le dio al viernes al Paris Saint-Germain la victoria 1-0 ante el modesto Auxerre y regresar a la cima de la liga francesa.

El técnico Luis Enrique del Paris Saint-Germain durante el partido contra el Sporting de Lisboa, el martes 20 de enero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)
El técnico Luis Enrique del Paris Saint-Germain durante el partido contra el Sporting de Lisboa, el martes 20 de enero de 2026, en Lisboa. (AP Foto/Armando Franca) AP

Barcola rescató al visitante PSG cuando, con el partido encaminándose a un empate 0-0, culminó un contragolpe a los 79 minutos.

La defensa de Auxerre había frustrado los embates del reinante campeón de la Ligue 1. Auxerre no pudo ensayar un solo tiro a puerta en toda la noche en el Stade de L’Abbé-Deschamps.

El sexto gol de la temporada de Barcola coronó una excelente actuación, aunque el extremo tal vez se fue lamentando las ocasiones desperdiciadas que podrían haber asegurado los tres puntos antes.

La victoria dejó al PSG dos puntos por delante del sorprendente líder Lens, que el sábado enfrenta un difícil encuentro contra el Olympique de Marsella, tercero en la tabla.

Auxerre sigue penúltimo en la tabla por encima del colista Metz en virtud de una mejor diferencia de goles.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Parte de un tren accidentado se ve en el lugar de una colisión de tren en Adamuz, en el sur de España, el lunes 9 de enero de 2026. (AP foto/Manu Fernández)

España inicia tres días de luto por el mortal accidente de tren mientras busca más cuerpos

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana, celebra después de anotar frente a Miami durante la segunda mitad del juego de campeonato nacional del fútbol americano universitario, el lunes 19 de enero de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/Marta Lavandier)

Indiana completa temporada invicta y gana su 1er título nacional al derrotar 27-21 a Miami

Una persona herida es trasladada en ambulancia en Adamuz, cerca de Córdoba, en el sur de España, el lunes 19 de enero de 2026, tras un choque de trenes de alta velocidad. (Francisco J. Olmo/Europa Press via AP)

Sube a al menos 39 el número de muertos en choque de trenes en España mientras buscan más cuerpos

Destacados del día

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

México evalúa frenar los envíos de petróleo a Cuba ante presión de Trump

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Vuelos secretos desde Venezuela a La Habana: Il-96 de Cubana habría repatriado militares y civiles tras la caída de Maduro

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: Fue abandonado por su padre

Gobierno de Trump niega que ICE arrestara a un niño de 5 años: "Fue abandonado por su padre"

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

ICE arresta al reguetonero cubano El Chulo por antigua orden de deportación

El icono de TikTok en la pantalla de un smartphone, el 28 de febrero de 2023, en Marple Township, Pensilvania. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

TikTok finaliza acuerdo para crear nueva entidad en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter