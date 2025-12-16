americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El PSG enfrenta a Flamengo en Qatar por su primer título de la Copa Intercontinental

DOHA, Qatar (AP) — Después de finalmente alzar su primera Copa de Europa, el Paris Saint-Germain puede cerrar el año añadiendo también su primer trofeo de la Copa Intercontinental.

Danilo celebra tras anotar el segundo gol de Flamengo ante Pyramids en la Copa Intercontinental, el sábado 13 de diciembre de 2025, en Doha, Qatar. (AP Foto/Hussein Sayed)
Danilo celebra tras anotar el segundo gol de Flamengo ante Pyramids en la Copa Intercontinental, el sábado 13 de diciembre de 2025, en Doha, Qatar. (AP Foto/Hussein Sayed) AP

El campeón europeo al brasileño Flamengo, flamante monarca sudamericano, en la final del torneo internacional de fin de año el miércoles. Ningún equipo francés ha conquistado la Copa Intercontinental, que se jugó durante más de 40 años hasta 2004 antes de ser renombrada como la Copa Mundial de Clubes.

La FIFA reintrodujo la Copa Intercontinental el año pasado después de renovar EL Mundial de Clubes como un torneo de verano de 32 equipos.

El PSG perdió ante Chelsea en la final de la Copa Mundial de Clubes en Estados Unidos en julio, después de haber ganado su primer título de la Liga de Campeones en mayo.

“Hacer historia era un objetivo en París la temporada pasada y seguir haciéndola es el objetivo esta temporada", dijo Luis Enrique, el técnico español del PSG.

“Está final será diferente, vamos a jugar contra uno de los mejores equipos del mundo", advirtió Luis Enrique. “Será difícil pero eso nos motiva. Conocemos sus puntos fuertes porque vimos a Flamengo en el Mundial de Clubes”.

Flamengo busca su segundo título de la Copa Intercontinental. Derrotó a Liverpool en 1981 con un equipo que incluía a los legendarios Zico y Júnior. Está tratando de culminar un año estelar en el que ganó tanto la Copa Libertadores como el campeonato brasileño.

Mientras que el PSG obtuvo una entrada directa a la final como campeón de Europa, Flamengo tuvo que vencer primero al Cruz Azul de México y luego al Pyramids de Egipto para llegar al partido por el título.

Los equipos sudamericanos tradicionalmente han tomado el torneo más en serio que los clubes europeos, pero el PSG descansó a varios jugadores en la victoria 3-2 sobre el Metz el sábado en la liga francesa, con la vista puesta en el viaje a Qatar. El lateral derecho Achraf Hakimi no viajó debido a una lesión.

“Sabemos lo fuerte que es el PSG, son los favoritos, pero eso no nos quita la confianza. Este partido es especial para nosotros, disfrutaremos cada minuto, cada segundo, cada espacio en el campo, cada toque al balón como si fuera el último”, comentó Alex Sandro, el veterano lateral izquierdo de Flamengo. “Todo lo que nos importa en este momento es este partido".

El ganador podrá lucir un distintivo de la FIFA en su camiseta durante el próximo año.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

El presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 15 de diciembre de 2025, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)

Trump demanda a la BBC por $10.000 millones por edición de su discurso del 6 de enero

Kilmar Ábrego García con partidarios en una manifestación frente a una sede del ICE en Baltimore, Maryland, el 25 de agosto del 2025. (AP foto/Stephanie Scarbrough)

Jueza federal ordena la libertad inmediata de Kilmar Ábrego García

Destacados del día

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

PCC ADMITE EL COLAPSO ECONÓMICO TOTAL DE CUBA: PIB cae 4% y la inflación se dispara sin control

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

ALERTA A CONDUCTORES: Florida endurece multas por matrículas con marcos que oculten información

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Los daños materiales son considerables: investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

"Los daños materiales son considerables": investigan accidente de ómnibus que chocó contra una casa en La Habana

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter