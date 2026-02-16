El PSG acusa la presión ante el repechaje de la Liga de Campeones contra Mónaco

El técnico del PSG Luis Enrique durante el partido contra Newcastle en la Liga de Campeones, el miércoles 28 de enero de 2026, en París. (AP Foto/Michel Euler) AP

Tras no lograr el pase directo a los octavos de final de la Liga de Campeones, el vigente monarca de Europa afronta un repechaje contra el Mónaco, su rival de la liga francesa.

El PSG viaja al principado para el partido de ida el martes tras sufrir una derrota 3-1 en Rennes, que permitió a Lens recuperar el primer puesto en la Ligue 1.

Los parisinos también quedaron fuera de carrera de la Copa de Francia y han perdido seis partidos en total esta temporada.

La derrota ante Rennes provocó que Ousmane Dembélé, el último ganador del Balón de Oro, cuestionara la actitud de sus compañeros.

“Creo que necesitamos mostrar más ganas. Porque si jugamos como individuos en el campo no va a funcionar, no ganaremos los trofeos que queremos”, dijo Dembélé.

Sin dar nombres, sugirió que algunos jugadores se están poniendo a sí mismos por delante.

“La temporada pasada pusimos por delante antes de pensar en nosotros mismos. Necesitamos recuperar eso, sobre todo en este tipo de partidos”, indicó.

Los comentarios de Dembélé propiciaron que el técnico Luis Enrique lanzara un severo recordatorio sobre mantener un frente unido.

“Nunca permitiré que ningún jugador esté por encima del club. Yo soy el responsable del equipo”, dijo el entrenador español.

La firme gestión del vestuario de Luis Enrique ha ayudado a que PSG se convierta en un equipo mucho más cohesionado. Dejó claro que, a diferencia de temporadas anteriores, no habría jugadores consentidos.

Dembélé lo comprobó de la manera más dura, cuando Luis Enrique lo dejó fuera de un partido de la Liga de Campeones en Arsenal a comienzos de la temporada pasada por motivos disciplinarios.

Funcionó, ya que Dembélé terminó marcando 35 goles en total y ayudó al PSG a ganar la Liga de Campeones por primera vez.

El impulso de PSG hacia el título fue en gran medida inesperado —al igual que la repentina racha goleadora de Dembélé— y el factor sorpresa ya se ha esfumado.

¿Demasiados partidos?

La temporada pasada se extendió hasta la final del Mundial de Clubes a mediados de julio. Algunos jugadores del PSG excedieron los 60 partidos.

El estilo de juego del PSG, de presión constante, exige mucho. Quizá como consecuencia, y con poco tiempo de recuperación durante el verano, el club se ha visto golpeado por lesiones de jugadores clave a lo largo de esta campaña.

Dembélé no ha podido forjar el mismo entendimiento en ataque con Désiré Doué, ya que ambos jugadores se han lesionado dos veces.

Luis Enrique también parece indeciso sobre cuál es su mejor arquero lo que no ayuda a la defensa.

Chevalier vs. Safonov

El éxito de PSG en la Liga de Campeones la temporada pasada se vio favorecido por las espectaculares atajadas del portero Gianluigi Donnarumma en las rondas de eliminación directa.

Pero Luis Enrique decidió, quizá de manera sorprendente, fichar a Lucas Chevalier procedente de Lille pese a su falta de experiencia en comparación con Donnarumma, campeón de la Eurocopa con Italia, que disputó 251 partidos con el AC Milan antes de unirse a PSG.

Donnarumma se fue al Manchester City.

Chevalier impresionó con Lille la temporada pasada y Luis Enrique consideró que era mejor para salir jugando desde atrás que Donnarumma, lo que le da al PSG opciones para atacar desde zonas más retrasadas y mantener un mayor control de la posesión.

Sin embargo, Chevalier se ha visto superado en ocasiones y ha perdido su puesto ante Matvei Safonov, quien fue el suplente de Donnarumma la temporada pasada.

Mónaco mejora

El PSG alcanzó los octavos de final la temporada pasada al vapulear 10-0 al equipo francés Brest en el global de la eliminatoria.

Se prevé una prueba más dura contra Mónaco, que venció a PSG a principios de esta temporada en la Ligue 1 y está mejorando en defensa, con cuatro porterías a cero en los últimos seis partidos.

El entrenador Sébastien Pocognoli tiene entre algodones al mediapunta Maghnes Akliouche, al volante Lamine Camara y al extremo Ansu Fati.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP