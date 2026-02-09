americateve

El príncipe Guillermo y la princesa Catherine expresan gran preocupación por las víctimas de Epstein

LONDRES (AP) — El príncipe Guillermo y la princesa Catherine expresaron su preocupación por las víctimas de Jeffrey Epstein en un comunicado emitido el lunes, el último movimiento de la monarquía británica para distanciarse de las revelaciones sobre la relación del expríncipe Andrés con el delincuente sexual condenado.

El príncipe Guillermo de Inglaterra visita el Laboratorio de Robótica de Bristol, un centro multidisciplinar de investigación en Bristol, Inglaterra, el jueves 22 de enero de 2026. (AP Foto/Alastair Grant, Pool)
El príncipe Guillermo de Inglaterra visita el Laboratorio de Robótica de Bristol, un centro multidisciplinar de investigación en Bristol, Inglaterra, el jueves 22 de enero de 2026. (AP Foto/Alastair Grant, Pool) AP
ARCHIVO - Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, mira a su alrededor tras salir de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo)
ARCHIVO - Andrew Mountbatten-Windsor, antes conocido como el príncipe Andrés, mira a su alrededor tras salir de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor, Inglaterra, el 20 de abril de 2025. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, Archivo) AP

Los miembros más populares de la realeza británica dijeron haber quedado horrorizados por el contenido de más de tres millones de páginas de documentos publicados a principios de este mes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

"Puedo confirmar que el príncipe y la princesa de Gales han estado profundamente preocupados por las continuas revelaciones. Sus pensamientos siguen centrados en las víctimas", indicó el palacio en un comunicado.

El comunicado, emitido antes del viaje de tres días de Guillermo a Arabia Saudí, que comienza el lunes, es parte de la respuesta de la monarquía a la creciente crisis en torno al expríncipe, quien fue despojado de sus títulos reales en octubre tras revelaciones previas sobre su relación con Epstein. El hermano de 65 años del rey Carlos III ahora es conocido simplemente como Andrés Mountbatten-Windsor.

La semana pasada, el rey obligó a Mountbatten-Windsor a dejar su hogar de toda la vida en Royal Lodge, cerca del Castillo de Windsor, acelerando un traslado que se anunció por primera vez en octubre pero que no se esperaba completar hasta más adelante este año.

Mountbatten-Windsor ahora vive en la finca de Sandringham del rey en el este de Inglaterra. Vivirá temporalmente en Wood Farm Cottage mientras su hogar permanente en la finca se somete a reparaciones.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

