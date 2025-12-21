americateve

El príncipe Guillermo lleva a su hijo al refugio para personas sin hogar que visitó con Diana

LONDRES (AP) — El príncipe Guillermo y su hijo mayor, el príncipe Jorge, se pusieron delantales para ayudar a preparar el almuerzo de Navidad en un refugio para personas sin hogar, una organización benéfica que el príncipe de Gales visitó por primera vez de niño junto con su madre, la fallecida princesa Diana.

El padre e hijo fueron vistos decorando un árbol de Navidad y ayudando con la preparación de las comidas en la cocina de The Passage, en el centro de Londres, en un video publicado en la cuenta de YouTube de Guillermo el sábado.

"Orgulloso de unirme a los voluntarios y al personal de The Passage en la preparación del almuerzo de Navidad, este año con otro par de manos que ayudan", se leía en una publicación en la red social de Guillermo y su esposa, la princesa Catalina.

Guillermo es el patrón monárquico de The Passage, que visitó por primera vez cuando tenía 11 años con su madre, Diana. El heredero al trono ha visitado la organización benéfica en años recientes, pero esta fue la primera vez que Jorge, de 12 años, lo acompañó.

El joven monarca firmó un libro en la misma página donde Diana y Guillermo escribieron sus nombres hace 32 años, en diciembre de 1993.

Se mostró a Guillermo vertiendo coles de Bruselas en una bandeja para horno, mientras que Jorge ayudaba a colocar los budines de Yorkshire y a preparar una mesa larga para docenas de asistentes.

Guillermo lanzó su proyecto Homewards en 2023 para abordar el problema de la falta de vivienda.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

VIDEO: EEUU intercepta segundo buque petrolero frente a Venezuela y eleva la presión sobre Maduro y sus aliados

Aparecen con vida los balseros cubanos que iban rumbo a Jamaica: desmienten rumores de crimen en alta mar

Cuba alcanza su peor cifra en décadas: mortalidad infantil se dispara en 2025 y confirma colapso del sistema de salud

Fallece Raúl Enríquez Zerquera, conocido actor de la TV Cubana

Presentador cubano Frank Abel es entregado a ICE tras su arresto en Oklahoma y enfrenta posible deportación a CUBA

