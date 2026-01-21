El príncipe Enrique testifica en su demanda por espionaje telefónico contra el Daily Mail

Compartir en:









El príncipe Enrique de Gran Bretaña llega al Tribunal Superior de Londres para liderar un grupo, que incluye a Elton John y Elizabeth Hurley, acusando al editor del Daily Mail de invasión de la privacidad a través de tácticas ilegales en un juicio que es parte de un escándalo más amplio de piratería telefónica en Londres, el miércoles 21 de enero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth) AP

Enrique afirma en su extenso testimonio que se sintió angustiado y perturbado por la intrusión en su vida temprana por parte del Mail y su periódico dominical hermano, lo que lo hizo sentir "paranoico más allá de lo creíble".

Enrique y otras seis figuras prominentes, incluyendo a Elton John y la actriz Elizabeth Hurley, alegan que Associated Newspapers Ltd. invadió su privacidad al participar en un "uso claro, sistemático y sostenido de recopilación de información ilegal" durante dos décadas.

El abogado defensor Antony White comenzó inmediatamente a interrogar a Enrique sobre su evidencia escrita. La compañía ha negado vehementemente las acusaciones y dice que los testigos de los periódicos nombrarán a las fuentes cuando testifiquen en el juicio de nueve semanas.

Enrique vestía un traje oscuro cuando subió al estrado. Sostenía una pequeña Biblia en su mano derecha mientras juraba "por Dios todopoderoso que el testimonio que daré será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad".

El duque de Sussex dijo que prefiere ser llamado simplemente príncipe Enrique. Es la segunda vez que testifica después de romper con la tradición de la Casa de Windsor y convertirse en el primer miembro real de alto rango en testificar en un tribunal en más de un siglo cuando subió al estrado en su demanda similar contra la editorial del Daily Mirror en 2023.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP