El primer oro olímpico de EEUU en hockey masculino desde 1980 llega sin 'milagro'

Jack Hughes (86) de Estados Unidos posa con sus compañeros tras el partido por la medalla de oro de hockey sobre hielo masculino entre Canadá y Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el domingo 22 de febrero de 2026. (Foto AP/Petr David Josek) AP

Luego se puso aún mejor, pudo felicitar a Nelson después de que se convirtió en medallista de oro, igual que él.

“Es divertido compartir esto con él” comentó Nelson, después de que Estados Unidos venció a Canadá en tiempo extra, exactamente 46 años después de que Christian y sus compañeros lograran el “Milagro sobre hielo” al derrotar al gran favorito, la Unión Soviética, camino al oro en Lake Placid, en el norte del estado de Nueva York.

Christian y Mike Eruzione, el capitán del equipo de 1980, estuvieron presentes en la Milano Santagiulia Arena para presenciar apenas el tercer oro en la historia del hockey masculino de Estados Unidos. Eruzione ya había estado cerca del equipo antes, incluida una cena en el Four Nations Face-Off hace un año en Montreal, y ha estado dispuesto a dar consejos cada vez que los jugadores actuales se lo piden.

Simplemente no quiere que su logro quede demasiado opacado por mirar hacia atrás casi medio siglo a lo que hicieron Eruzione y compañía.

“Estoy feliz por ellos. No tiene nada que ver conmigo ni con el equipo olímpico de 1980. Creo que mis compañeros y yo simplemente estamos orgullosos de lo que hicieron estos muchachos y los felicitamos. Son parte de la familia. Se unieron al club de los medallistas de oro”, señaló Eruzione a The Associated Press por teléfono.

Es una época distinta a 1980, y el juego se ve de manera muy diferente en Estados Unidos. En aquel entonces, el 22 de febrero de 1980, la victoria estadounidense sobre los soviéticos se transmitió con retraso. Esta victoria, el 22 de febrero de 2026, se transmitió en vivo, aunque la emisión comenzó a las ocho de la mañana, hora del Este, en un domingo.

No importa. Estados Unidos estaba despierto para verlo. Muchos bares y restaurantes en todo el país estaban abarrotados, incluso en Lake Placid. Estados Unidos quería ver que 1980 ocurriera otra vez y, aunque esto no fue ningún milagro, el drama estuvo a la altura.

Jack Hughes, quien anotó el gol de la victoria como lo hizo Eruzione, afirmó: “Creo que cada una de las personas en ese partido puede estar orgullosa. Un gran partido entre Estados Unidos y Canadá”.

Milán, obviamente, también es un escenario distinto a Lake Placid, pero los jugadores de Estados Unidos se alojaron en la villa de los atletas en Italia —a diferencia de Canadá, que se mudó a un hotel— y aprovecharon al máximo la experiencia completa de que la NHL esté en los Juegos Olímpicos por primera vez desde 2014.

“Realmente abrazamos por completo el aspecto olímpico. Desde la villa hasta todo, la pasamos genial durante dos semanas. Salir con una medalla de oro es obviamente una sensación increíble, pero sin duda recordaré las dos semanas completas”, señaló el capitán Auston Matthews.

Aquel equipo de 1980 estaba compuesto, de forma célebre, por jugadores en su mayoría de Minnesota y Boston. Este equipo mostró cuánto ha crecido el deporte en Estados Unidos.

Este equipo tuvo muchos jugadores con vínculos con Massachusetts y Minnesota, claro, pero también hubo jugadores de Missouri, Nueva York, Ohio, Connecticut, Alaska, Colorado, Montana y más.

“Auston Matthews es de Arizona. Eso no habría pasado en el 80”, dijo Eruzione.

Está seguro de que el equipo de 1980 impulsó el crecimiento del deporte en Estados Unidos. E igual de seguro está de que los dos oros en Milán —“las mujeres también”, agregó Eruzione— harán que aún más niños digan que quieren jugar hockey.

“Remontándonos a 1980, ha pasado mucho tiempo. Sé lo que hizo el equipo de 1980 y lo que eso significó para las generaciones que vinieron después en USA Hockey. Aquí escribimos nuestra propia historia. Es un momento de enorme orgullo para cada tipo en ese vestuario, para cada persona que forma parte del equipo”, expresó Jack Eichel.

___

Reynolds informó desde Cortina d'Ampezzo, Italia.

___

