El presidente de República Centroafricana, aliado de Rusia, busca tercer mandato en elecciones clave

BANGUI, República Centroafricana (AP) — Los votantes en la República Centroafricana eligen a un nuevo presidente y legisladores federales el domingo, y se considera que el actual presidente Faustin Archange Touadéra será el probable ganador de un tercer mandato tras intentar estabilizar el país con la ayuda de mercenarios rusos.

Electores hacen fila en una casilla para emitir su voto en las elecciones presidenciales, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Bangui, República Centroafricana. (AP Foto/Jean-Fernand Koena)
Touadéra es uno de los aliados más cercanos de Rusia en África, y algunos analistas dicen que una victoria para él probablemente consolidaría los intereses de seguridad y económicos del Kremlin en el país, incluso en un momento en que Moscú enfrenta un creciente escrutinio por el papel de sus mercenarios en el continente africano.

La República Centroafricana fue uno de los primeros países en África en dar la bienvenida a fuerzas respaldadas por Rusia, la cual intentaba proteger a las autoridades y combatir a los grupos armados. Sin embargo, las tensiones han crecido este año debido a la exigencia de Moscú de reemplazar al grupo mercenario privado Wagner con la unidad militar rusa Africa Corps.

Unos 2,4 millones de electores están registrados para votar en los comicios nacionales del domingo, que no tienen precedentes en alcance, ya que incluyen boletas presidenciales, legislativas, regionales y municipales.

Hubo retrasos iniciales, y en algunas casillas la votación comenzó una hora tarde, principalmente en distritos periféricos de la capital, Bangui. Algunos electores también dijeron que no podían encontrar sus nombres en los padrones, o dónde debían votar.

"Cuando llegamos, nadie estaba listo. Con estos retrasos, corremos el riesgo de votar hasta las 8 de la noche", dijo Barthélemy Wadenguende, un elector en Bangui.

Se esperan resultados provisionales en una semana. Si ningún candidato presidencial obtiene más del 50% de los votos emitidos se llevará a cabo una segunda vuelta.

Touadéra enfrenta a seis candidatos, incluidos destacados opositores como Anicet-Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra, ambos ex primeros ministros. Las elecciones se llevan a cabo sin la principal coalición opositora, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución, que dijo en octubre que las boicotearía después de denunciar lo que llamó un entorno político desigual. Ni Dologuélé ni Dondra forman parte de ella.

Algunos analistas dicen que Touadéra es un claro favorito tras consolidar su control sobre las instituciones estatales en los últimos años, y debido a la ausencia de una oposición fuerte.

Respaldado por Rusia, ha centrado su campaña en los empeños por lograr la paz, la estabilidad y la recuperación económica en el país de unos 5,5 millones de personas, largamente afectado por conflictos.

La nación sin salida al mar se ha visto asolada por enfrentamientos entre fuerzas progubernamentales y grupos armados, particularmente desde 2013, cuando rebeldes predominantemente musulmanes tomaron el poder y obligaron al entonces presidente François Bozizé a dejar el cargo. Un acuerdo de paz de 2019 sólo redujo parcialmente los enfrentamientos, y algunos de los 14 grupos armados que lo firmaron posteriormente se retiraron del acuerdo y continuaron su lucha.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

