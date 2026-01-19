americateve

El presidente de la Fed asistirá a audiencia de la Corte Suprema sobre caso Cook

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asistirá el miércoles a la audiencia oral de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso que involucra el intento de destitución de la gobernadora de la Fed, Lisa Cook, una inusual muestra de apoyo por parte del jefe del banco central estadounidense.

Lisa Cook, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, en la Institución Brookings, el lunes 3 de noviembre de 2025, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein, archivo)
La corte está considerando si el presidente Donald Trump puede destituir a Cook, como dijo que haría a finales de agosto, en un intento sin precedentes de remover a uno de los siete miembros de la junta de gobierno de la Fed. Powell planea asistir a la sesión del miércoles, dijo una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato.

Es la muestra de apoyo más pública del presidente de la Fed hacia Cook. La semana pasada, Powell dio a conocer que la administración Trump ha enviado citaciones a la Fed, amenazando con una acusación criminal sin precedentes contra el presidente de la Reserva. Powell —nombrado por Trump en 2018— parece estar dejando atrás la respuesta más moderada del último año a los repetidos ataques de Trump al banco central en favor de una confrontación más pública.

Powell emitió una declaración en video el 11 de enero condenando las citaciones como “pretextos” para los esfuerzos de Trump de forzarlo a bajar drásticamente la tasa de interés clave de la Fed. Powell supervisó tres recortes de tasas a finales del año pasado, reduciendo la tasa a aproximadamente 3,6%, pero Trump dice que debería bajar hasta 1%, una posición que pocos economistas apoyan.

La administración Trump acusó a Cook de fraude hipotecario, denuncia que ella rechaza. No se han presentado cargos contra Cook. Ella demandó para mantener su trabajo, y la Corte Suprema emitió el 1 de octubre una breve orden permitiéndole permanecer en la junta mientras consideran su caso.

Si Trump logra destituir a Cook, podría nombrar a otra persona para ocupar su lugar, lo que daría a sus designados una mayoría en la junta de la Fed y mayor influencia sobre las decisiones del banco central sobre tasas de interés y regulación bancaria.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

