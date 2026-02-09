El presidente de Israel visita el sitio de la masacre en Sydney y se reúne con familias de víctimas

Herzog se reunió con las familias de las víctimas y sobrevivientes del ataque a un festival judío en la playa de Bondi el 14 de diciembre. Sólo uno de los dos presuntos atacantes sobrevivió al tiroteo posterior con la policía. Naveed Akram ha sido acusado de cometer un acto terrorista, asesinar a 15 personas y herir a otras 40 en el peor tiroteo masivo de Australia en 29 años.

Bajo la lluvia, Herzog colocó la ofrenda floral y dos piedras que había traído de Jerusalén en el Bondi Pavillion, cerca del sitio de la masacre. El pabellón se convirtió en un monumento improvisado a las víctimas en los días posteriores a la tragedia, al que la gente llevó miles de ramos de flores y tarjetas.

Expresó que las piedras permanecerán en Bondi en memoria de las víctimas y como recordatorio de que las personas de bien de todas las religiones y naciones "continuarán manteniéndose firmes frente al terror, la violencia y el odio, y que superaremos este mal juntos".

"Nos estremecimos hasta lo más profundo cuando escuchamos por primera vez sobre el ataque en la playa Bondi. Nuestro corazón se detuvo por un momento, como el de todos los israelíes y todos los judíos. Y estoy aquí para expresar solidaridad, amistad y amor", dijo Herzog a los periodistas.

"Y también creo que esta es una oportunidad para mejorar las relaciones entre Israel y Australia porque somos dos democracias que comparten valores y estamos enfrentando las raíces del mal en todo el mundo. Y deberíamos hacerlo juntos", añadió.

La visita a Bondi, pocas horas después de que el presidente aterrizara en Sydney con su esposa, Michal Herzog, se realizó entre estrictas medidas de seguridad. Se veían francotiradores de la policía en los tejados de Bondi.

Herzog también visitará Melbourne y la capital nacional, Canberra, antes de regresar a Israel el jueves. Sydney y Melbourne son las ciudades más grandes de Australia y albergan al 85% de la población judía del país.

Se habían convocado protestas más tarde el lunes sobre cómo Israel ha librado la guerra en Gaza y tratado a la población civil de Gaza.

Los grupos judíos principales han celebrado la visita de Herzog, un exlíder del Partido Laborista centrista que ahora desempeña un papel mayormente ceremonial.

Algunos judíos dicen que el presidente israelí no es bienvenido en Australia

Pero el grupo comunitario más pequeño, el Consejo Judío de Australia, publicó anuncios de página completa en los periódicos de Sydney y Melbourne el lunes, respaldados con los nombres de 687 judíos australianos, que decían: "Herzog no habla por nosotros y NO ES BIENVENIDO AQUÍ".

"Nos negamos a permitir que nuestro dolor colectivo sea utilizado para legitimar a un líder cuya retórica ha formado parte de incitar a un genocidio contra los palestinos en Gaza y ha contribuido a la anexión ilegal de Cisjordania", dijo Sarah Schwartz, directora ejecutiva del consejo.

Los líderes judíos pusieron en marcha a la invitación extendida por el gobernador general Sam Mostyn, equivalente en Australia al presidente de Israel, a petición del primer ministro, Anthony Albanese.

Albanese y su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, han sido abiertamente hostiles entre sí desde que el australiano anunció hace seis meses que su gobierno reconocería un Estado palestino.

Herzog dijo el lunes que celebraba los "pasos positivos" que el gobierno australiano había tomado para abordar el antisemitismo desde el ataque en Bondi, que supuestamente fue inspirado por el grupo Estado Islámico.

El Parlamento australiano aprobó el mes pasado con rapidez una legislación que reduce los requisitos de umbral para ilegalizar grupos por discurso de odio.

El gobierno también anunció su investigación pública de mayor rango, una comisión real, que investigaría la naturaleza, prevalencia y causas del antisemitismo en general, así como las circunstancias del tiroteo en Bondi.

Herzog dijo que compartía las frustraciones de las familias de las víctimas de que no se hubiera hecho más para prevenir tal ataque a la comunidad judía de Australia.

"Estas frustraciones fueron compartidas por muchos, muchos de nosotros, incluyéndome a mí", dijo Herzog.

"He visto esta ola surgir en todo el mundo, y la he visto en muchos países, incluidos Canadá, Reino Unido, Estados Unidos y Australia, todos países de habla inglesa", añadió Herzog.

La policía endurece las restricciones a las protestas en Sydney

En respuesta a que el tiroteo en Bondi fuera declarado un ataque terrorista, el parlamento del estado de Nueva Gales del Sur aprobó rápidamente una legislación que aumenta los poderes de la policía para arrestar a manifestantes.

La policía puede restringir las protestas durante dos semanas a la vez por hasta 90 días después de un ataque designado como terrorista. La semana pasada, la policía continuó las restricciones por otras dos semanas en un esfuerzo por contener la discordia civil en Sydney durante la visita de Herzog.

Los manifestantes se arriesgan ser arrestados si se unen a una marcha de protesta el lunes por la noche organizada por el Grupo de Acción Palestina desde el Ayuntamiento de Sydney hasta el Parlamento de Nueva Gales del Sur.

Herzog dijo el lunes que las protestas dirigidas a él eran en su mayoría intentos de "socavar y deslegitimar" el derecho de Israel a existir.

