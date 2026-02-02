americateve

El presidente de Irán busca "negociaciones justas y equitativas" con Estados Unidos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente de Irán dijo que había dado instrucciones al ministro de Relaciones Exteriores del país de "buscar negociaciones justas y equitativas" con Estados Unidos, la primera señal clara de Teherán de que desea intentar negociar mientras las tensiones siguen siendo altas con Washington después de la sangrienta represión del país de Oriente Medio sobre las protestas nacionales el mes pasado.

ARCHIVO - Masoud Pezeshkian, presidente de Irán, asiste a la Asamblea General de Naciones Unidas en la sede de la ONU el 25 de septiembre de 2025. (AP Foto/Angelina Katsanis, Archivo)
El anuncio marcó un cambio importante para el presidente reformista Masoud Pezeshkian, quien había advertido ampliamente a los iraníes durante semanas que la agitación en su país había superado su control. También indica que el presidente recibió el apoyo del Líder Supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, para las conversaciones que el clérigo de 86 años previamente había descartado.

Sin embargo, queda por ver si Irán y Estados Unidos pueden llegar a un acuerdo, especialmente dado que el presidente Donald Trump ahora ha incluido el programa nuclear de Irán en una lista de demandas de Teherán en cualquier conversación. Trump ordenó el bombardeo de tres sitios nucleares iraníes durante la guerra de 12 días que Israel lanzó contra Irán en junio.

Escribiendo en X, Pezeshkian dijo en inglés y farsi que la decisión se tomó después de "solicitudes de gobiernos amigos en la región para responder a la propuesta del presidente de Estados Unidos de negociaciones".

"He dado instrucciones a mi ministro de Relaciones Exteriores, siempre que exista un entorno adecuado —uno libre de amenazas y expectativas irrazonables— de buscar negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia", expresó.

Estados Unidos aún no ha indicado que las conversaciones se llevarán a cabo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

