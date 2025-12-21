americateve

El presidente electo Kast de Chile y el mandatario interino peruano José Jerí se reunirán en Lima

LIMA (AP) — El presidente electo chileno José Antonio Kast visitará Perú en enero para reunirse con el mandatario interino peruano José Jerí, informaron el domingo autoridades peruanas.

El presidente electo chileno, José Antonio Kast, y su esposa, María Pía Adriasola, saludan a sus partidarios en la catedral tras asistir a misa, el viernes 19 de diciembre de 2025, en Santiago, Chile. (AP Foto/Esteban Félix)
En un mensaje en redes sociales, la cancillería peruana indicó que Kast —que asumirá la presidencia el 11 de marzo— se encontrará con Jerí en el palacio gubernamental, pero no se dio a conocer cuándo. Después de que Kast ganó las elecciones presidenciales chilenas, Jerí lo invitó a crear un gabinete binacional en el segundo bimestre de 2026 para enfrentar de manera conjunta el crimen transnacional.

Durante su campaña el ultraderechista Kast prometió una política de mano dura contra la inmigración irregular, y anunció que expulsará a todas las personas indocumentadas que estén en Chile una vez que asuma la presidencia.

En noviembre, decenas de migrantes venezolanos intentaron ingresar a Perú desde Chile, pero la policía peruana les impidió entrar. Lima ha indicado que sólo ingresarán desde territorio chileno los migrantes que tengan documentos en regla o por motivos humanitarios.

Luego del incidente fronterizo, autoridades chilenas y peruanas crearon un comité binacional de cooperación migratoria, el cual intenta remediar la agudización de las tensiones en la frontera norte de Chile, y también acordaron incrementar la cooperación policial para enfrentar el creciente flujo migratorio en su frontera común.

