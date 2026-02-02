americateve

El portero Ter Stegen se lesiona el muslo en su segundo partido con Girona

GIRONA, España (AP) — El lunes se confirmó la lesión en el tendón de la corva izquierda del portero del Girona, Marc-André ter Stegen, tras su segundo partido desde que se unió al club catalán procedente del Barcelona.

Girona informó que Ter Stegen se someterá a más pruebas para finalizar el diagnóstico y establecer un cronograma de recuperación.

Ter Stegen, de 33 años, fue enviado a Girona en calidad de préstamo después de perder su posición de titular ante Joan García. Fue clave para ayudar a Girona a asegurar un empate 1-1 contra Getafe en su debut con el club la semana pasada. Girona perdió 1-0 contra Oviedo el sábado cuando se lesionó.

El movimiento de préstamo podría aumentar las posibilidades de Ter Stegen de ser el portero titular de Alemania en la Copa del Mundo después de que las lesiones lo limitaran a solo un puñado de partidos en los últimos 15 meses.

Jugó solo una vez para el Barcelona esta temporada y fue contra el Guadalajara de tercera división en la Copa del Rey el mes pasado.

Girona se encuentra en el 12do lugar en La Liga.

___

