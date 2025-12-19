americateve

El portero Matvey Safonov del PSG sufre fractura en la mano tras heroica tanda de penales

PARÍS (AP) — El portero del Paris Saint-Germain, Matvey Safonov, resultó con una fractura en la mano tras su heroica actuación en la tanda de penales que le dio la victoria en la Copa Intercontinental.

Matvey Safonov, portero del PSG, sostiene el trofeo después de la victoria en la Final de la Copa FIFA Intercontinental entre Flamengo, de Brasil, y Paris Saint-Germain, de Francia, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Doha, Qatar. (AP Foto/Hussein Sayed)
Matvey Safonov, portero del PSG, sostiene el trofeo después de la victoria en la Final de la Copa FIFA Intercontinental entre Flamengo, de Brasil, y Paris Saint-Germain, de Francia, el miércoles 17 de diciembre de 2025, en Doha, Qatar. (AP Foto/Hussein Sayed) AP

Safonov realizó cuatro paradas consecutivas en los penales mientras el PSG vencía al Flamengo de Brasil 2-1 en la tanda de penales el miércoles, asegurando el primer título global del club. Fue lanzado al aire por sus compañeros durante las celebraciones.PSG’s goalkeeper Matvey Safonov holds the trophy after winning the FIFA Intercontinental Cup final soccer match between Flamengo and Paris Saint-Germain in Doha, Qatar, Wednesday, Dec. 17, 2025. (AP Photo/Hussein Sayed)

El PSG informó el viernes que Safonov tiene una fractura en su mano izquierda y que “su situación será reevaluada” después de tres o cuatro semanas.

“No puedo explicar nada, es increíble. El jugador no sabe cómo sucedió”, comentó el viernes el entrenador Luis Enrique.

Añadió que la explicación más plausible parecía ser que Safonov se lesionó durante la tanda de penales y siguió jugando con la fractura.

“Saben, pase lo que pase, no puedo ser quebrado”, comentó Safonov en un video publicado en la aplicación de redes sociales Telegram, sin abordar directamente lo sucedido.

Safonov, el portero suplente ruso del PSG, no había jugado ni un solo minuto para el equipo hasta que el fichaje de verano Lucas Chevalier sufrió una lesión en el tobillo que lo ha dejado fuera desde su último partido el 29 de noviembre.

Chevalier estuvo en el banquillo contra el Flamengo. El próximo partido del PSG es un encuentro de la Copa de Francia el sábado contra el Vendee Fontenay de quinta división.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

