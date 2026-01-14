americateve

El poder judicial de Irán anuncia juicios rápidos y ejecuciones para manifestantes detenidos

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El jefe del poder judicial de Irán señaló que habría juicios rápidos y ejecuciones para aquellos detenidos en las protestas a nivel nacional, a pesar de una advertencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

ARCHIVO - En esta imagen publicada por el sitio web oficial del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, Jamenei habla en una ceremonia por el feriado chií de Eid al-Ghadir, en Teherán, Irán, el martes 25 de junio de 2024. (Oficina del Líder Supremo Iraní via AP, Archivo)
El jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, hizo el comentario en un video emitido en internet por la televisión estatal iraní.

“Si queremos hacer un trabajo, debemos hacerlo ahora. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido”, afirmó Mohseni-Ejei.

"Si se demora dos meses, tres meses después, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido", añadió.

Sus comentarios suponen un desafío directo a Trump, quien advirtió a Irán sobre las ejecuciones en una entrevista con CBS emitida el martes:

"Tomaremos medidas muy fuertes", advirtió Trump. "Si hacen tal cosa, tomaremos medidas muy fuertes".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

