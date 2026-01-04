americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El plan B de Eagles fracasa con derrota 24-17 ante Commanders y pierden opción al No. 2 de la NFC

FILADELFIA (AP) — El plan de respaldo de los Eagles fracasó, y los campeones del Super Bowl comenzarán la defensa del título en la postemporada como el tercer sembrado en la Conferencia Nacional.

Josh Johnson (14), quarterback de los Commanders de Washington, corre para lograr un touchdown frente a Jalyx Hunt (58), linebacker de los Eagles de Filadelfia, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 4 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum)
Josh Johnson (14), quarterback de los Commanders de Washington, corre para lograr un touchdown frente a Jalyx Hunt (58), linebacker de los Eagles de Filadelfia, durante la segunda mitad del partido de la NFL, el domingo 4 de enero de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Slocum) AP

Con Jalen Hurts, Saquon Barkley y la mayoría de los titulares clave de los Eagles descansando incluso con la clasificación para los playoffs en juego, los Commanders de Washington obtuvieron touchdowns de pase y carrera en el último cuarto de Josh Johnson para vencer 24-17 a Filadelfia el domingo.

Los campeones de División Este la NFC, los Eagles (11-6), abrirán los playoffs en casa el próximo fin de semana contra San Francisco.

Los Eagles necesitaban ayuda para obtener el segundo sembrado. Tenían que vencer a los Commanders y Detroit necesitaba ganar en Chicago. Efectivamente, los Lions vencieron a los Bears 19-16 para añadir más dolor a la derrota de los Eagles.

Con Jayden Daniels fuera de juego y Marcus Mariota lidiando con una lesión en la pierna, los Commanders (5-12) comenzaron con Johnson, su tercer quarterback de 39 años. Johnson llevó a los Commanders a descontar un déficit de 17-10 con un pase de touchdown de dos yardas a John Bates y luego anotó en una carrera de una yarda con 2:32 por jugar.

Incluso con la segunda posición de la Nacional en juego y la posibilidad de dos juegos de playoffs en casa que vendrían con él, el entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, decidió sentar a sus titulares.

"No es una garantía que podamos obtener el segundo sembrado, pero puedo descansar a los titulares", indicó Sirianni antes del juego.

Hurts, Barkley, el receptor abierto A.J. Brown y el ala cerrada Dallas Goedert no jugaron.

Los Eagles tuvieron que mirar y apoyar —a los Lions, también— como todos los demás.

Los Commanders, también jugando con suplentes en una temporada para el olvido un año después de enfrentar a los Eagles en el Juego de Campeonato de la NFC, se negaron a rendirse y retorcieron los estómagos de los fanáticos de los Eagles —y los prepararon para encender la radio de debate esta semana.

McKee había impresionado en acción limitada como suplente de Hurts en las últimas dos temporadas, pero hizo poco para mejorar su posición en el final.

Completó 21 de 40 pases para 241 yardas con una intercepción y fue capturado en la última serie ofensiva.

1.000 yardas para DeVonta Smith

Smith fue uno de los jugadores habituales de los Eagles que jugó, y superó las 1.000 yardas de recepción por tercera vez en su carrera.

Smith entró al juego a 44 yardas de alcanzar las 1.000 y superó esa marca antes del final del primer cuarto. Tuvo tres recepciones para 52 yardas —incluyendo una de 27 yardas en su última recepción que le dio un total de 1.008 yardas, el más alto del equipo. Smith fue retirado inmediatamente del juego.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Destacados del día

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Cuba afirma que 32 agentes cubanos murieron durante operativo para capturar a Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Marco Rubio deja entrever que Cuba sería el próximo blanco de mayor presión de EE.UU. tras caída de Maduro

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Operativo para capturar a Maduro habría dejado unas 40 víctimas fatales, incluidos varios cubanos

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro bajo custodia en oficinas de la DEA en Nueva York

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una transición segura tras la captura de Maduro

Trump anuncia que EE. UU. gobernará Venezuela hasta una "transición segura" tras la captura de Maduro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter