El pitcher Zac Gallen acuerda por 1 año para volver a Diamondbacks, dice fuente de AP

PHOENIX (AP) — El lanzador derecho Zac Gallen alcanzó un acuerdo por un año y 22,025 millones de dólares para regresar a los Diamondbacks de Arizona, confirmó el viernes una persona con conocimiento del convenio.

ARCHIVO - Zac Gallen, abridor de los Diamondbacks de Arizona, lanza en el duelo del viernes 26 de septiembre de 2025 ante los Padres de San Diego (AP Foto/Gregory Bull, archivo)
ARCHIVO - Zac Gallen, abridor de los Diamondbacks de Arizona, lanza en el duelo del viernes 26 de septiembre de 2025 ante los Padres de San Diego (AP Foto/Gregory Bull, archivo) AP

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el contrato está pendiente de un examen físico.

Gallen, elegido al Juego de Estrellas en 2023 y cliente del agente Scott Boras, buscaba un contrato multianual, pero después de que no se concretó nada aceptable, regresa al desierto, donde ha pasado la mayor parte de su carrera en las Grandes Ligas.

MLB.com fue el primer medio en informar que Gallen y los D-backs estaban cerca de un acuerdo. El valor del contrato es igual a la oferta calificada que Gallen rechazó a principios del receso entre campañas para convertirse en agente libre.

Gallen tuvo su peor temporada en las Grandes Ligas en 2025, al terminar con marca de 13-15, una efectividad de 4,83 y una tasa de 8,2 ponches por cada nueve entradas, la más baja de su carrera. Pero su velocidad seguía siendo buena y rindió mejor después de la pausa del Juego de Estrellas, con una efectividad de 3,97 en sus últimas 13 aperturas.

El lanzador de 30 años fue uno de los mejores pitchers de la Liga Nacional de 2022 a 2024, al finalizar quinto en la votación del Cy Young en 2022 y tercero en 2023.

Fue el as de los D-backs en 2023 —al terminar con marca de 17-9 y efectividad de 3,47. Arizona avanzó sorpresivamente a la Serie Mundial antes de perder en cinco juegos ante los Texas Rangers.

Gallen fue seleccionado en la tercera ronda del draft de 2016 por los Cardenales de San Luis después de jugar en la universidad en North Carolina. Fue traspasado a los Marlins en 2017 y debutó en las Grandes Ligas con la organización en 2019, antes de ser canjeado de nuevo a los D-backs en un acuerdo que envió a Jazz Chisholm Jr. a Miami.

En total, Gallen tiene marca de 66-52 y efectividad de 3,58 en siete temporadas de Grandes Ligas.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

