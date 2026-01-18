americateve

El Pentágono pone a 1.500 soldados en alerta para posible despliegue en Minnesota

WASHINGTON (AP) — El Pentágono ha ordenado que unos 1.500 soldados en servicio activo estén listos en caso de un posible despliegue en Minnesota, donde las autoridades federales están llevando a cabo una operación masiva de control migratorio, dijeron el domingo dos funcionarios de defensa.

La gente se reúne cerca de la oficina de correos durante una protesta contra las redadas migratorias, el 18 de enero de 2026, en Minneapolis. (Foto AP/Yuki Iwamura)
Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir planes militares sensibles, dijeron que se han dado órdenes de preparación para desplegar a dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército. La unidad tiene su base en Alaska y se especializa en operar en condiciones árticas.

Un funcionario de defensa dijo que las tropas están preparadas para desplegarse en Minnesota si el presidente Donald Trump invoca la Ley de Insurrección, una ley del siglo XIX raramente utilizada que le permitiría emplear tropas en servicio activo como fuerzas del orden.

La medida se produce pocos días después de que Trump amenazara con hacer precisamente eso para sofocar las protestas contra la represión migratoria de su administración.

En un comunicado enviado por correo electrónico, el portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, no negó que se hubieran emitido las órdenes y dijo que el ejército “siempre está preparado para ejecutar las órdenes del comandante en jefe si se le solicita”.

ABC News fue el primero en informar sobre esto.

El jueves, Trump dijo en una publicación en redes sociales que invocaría la ley de 1807 “si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas del I.C.E., que solo están tratando de hacer su trabajo”.

Pareció retractarse de la amenaza un día después, diciendo a los periodistas en la Casa Blanca que no había razón para usarla “en este momento”.

“Si la necesitara, la usaría”, dijo Trump. “Es muy poderosa”.

Trump ha amenazado repetidamente con invocar la Ley de Insurrección a lo largo de sus dos mandatos. En 2020 también amenazó con usarla para sofocar las protestas después de que George Floyd fue asesinado por la policía de Minneapolis, y en los últimos meses amenazó con usarla para las protestas contra las redadas migratorias.

La ley fue invocada más recientemente por el presidente George H.W. Bush en 1992 para poner fin a los disturbios en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos en la golpiza a Rodney King.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, un demócrata y frecuente objetivo de Trump, ha instado al presidente a abstenerse de enviar más tropas.

“Hago un llamado directo al presidente: Bajemos la temperatura. Detengamos esta campaña de represalias. Esto no es lo que somos”, dijo Walz la semana pasada en redes sociales.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

ULTIMA HORA

EEUU mantuvo contactos secretos con Diosdado Cabello meses antes de la captura de Nicolás Maduro

Estados Unidos intensifica ataques en Siria y abate a terrorista clave tras emboscada mortal contra sus tropas

Régimen cubano extiende la exención arancelaria para importar alimentos, medicinas y productos de aseo

