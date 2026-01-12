El Pentágono adopta el chatbot Grok AI de Musk, envuelto en críticas globales

“Muy pronto tendremos los modelos de IA líderes en el mundo en todas las redes clasificadas y no clasificadas de nuestro departamento”, dijo Hegseth en un discurso en el recinto de la empresa de vuelos espaciales de Musk, SpaceX, en el sur de Texas.

El anuncio se produce pocos días después de que Grok, que está integrado en X, la red social propiedad de Musk, generara indignación y escrutinio global por crear imágenes falsas muy sexualizadas de personas sin su consentimiento.

Malasia e Indonesia han bloqueado Grok, mientras que el organismo independiente de seguridad en línea del Reino Unido anunció una investigación el lunes. Grok ha limitado la generación y edición de imágenes a usuarios de pago.

Hegseth dijo que Grok estará operativo dentro del Departamento de Defensa a finales de este mes y anunció que haría "todos los datos apropiados" de los sistemas de tecnologías de la información del ejército disponibles para la "explotación de IA". También mencionó que los datos de las bases de datos de inteligencia se alimentarían en los sistemas de IA.

El esfuerzo agresivo de Hegseth para adoptar la tecnología en desarrollo contrasta con la política del gobierno de Biden, que, aunque instaba las agencias federales a desarrollar políticas y usos para la IA, también se mostró cauta ante el mal uso. Los funcionarios dijeron que se necesitaban reglas para garantizar que la tecnología, que podría ser utilizada para vigilancia masiva, ciberataques o incluso dispositivos autónomos letales, se usara de manera responsable.

El gobierno de Biden promulgó un protocolo a finales de 2024 que ordenaba a las agencias de seguridad nacional expandir su uso de los sistemas de IA más avanzados, pero prohibía ciertos usos, como aplicaciones que violarían derechos civiles protegidos constitucionalmente o cualquier sistema que automatizara el despliegue de armas nucleares. No está claro si esas prohibiciones siguen vigentes en el gobierno de Trump.

Durante su discurso, Hegseth habló de la necesidad de agilizar y acelerar las innovaciones tecnológicas dentro del ejército, diciendo que "necesitamos que la innovación provenga de cualquier lugar y evolucione con rapidez y propósito".

Señaló que el Pentágono posee "datos operativos probados en combate de dos décadas de operaciones militares y de inteligencia".

“La IA es tan buena como los datos que recibe, y nos aseguraremos de que estén disponibles”, afirmó Hegseth.

El secretario de Defensa dijo que quiere que los sistemas de IA dentro del Pentágono sean responsables, aunque continuó diciendo que descartaba cualquier modelo de IA "que no te permita librar guerras".

Hegseth expresó que su visión para los sistemas de IA militares significa que operen "sin restricciones ideológicas que limiten las aplicaciones militares legales", antes de agregar que la "IA del Pentágono no será woke", un término empleado por algunos conservadores para medidas que consideran demasiado progresistas.

Musk desarrolló y presentó Grok como una alternativa a lo que llamó interacciones de "IA woke" de chatbots rivales como Gemini de Google o ChatGPT de OpenAI. En julio, Grok también causó controversia después de que pareciera hacer comentarios antisemitas que elogiaban a Adolf Hitler y compartiera varias publicaciones antisemitas.

El Pentágono no respondió de inmediato a las preguntas sobre los problemas con Grok.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP