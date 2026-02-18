El patrimonio de Paul Allen dice que inició el proceso de vender a los Seahawks de Seattle

Compartir en:









El receptor Jaxon Smith-Njigba (centro izquierda) y el linebacker Uchenna Nwosu durante la celebración de los Seahawks de Seattle por el campeonato del Super Bowl, el miércoles 11 de febrero de 2026, en Seattle. (AP Foto/Stephen Brashear) AP

El patrimonio de Allen anunció el miércoles que ha iniciado el proceso de venta del equipo, que viene de consagrarse campeón del Super Bowl por segunda vez en la historia de la franquicia.

El banco de inversión Allen & Company y el bufete de abogados Latham & Watkins encabezarán el proceso de venta, que se estima continuará durante la temporada baja. Luego, los propietarios de la NFL deberán ratificar un acuerdo final de compra.

El patrimonio indicó que la venta es coherente con la directriz de Allen de vender eventualmente sus activos deportivos y destinar todos los ingresos del patrimonio a la filantropía.

Los Seahawks han estado en manos de la familia Allen desde 1997, cuando Paul compró a los Seahawks por 194 millones de dólares al entonces propietario Ken Behring.

Desde que Allen, cofundador de Microsoft, murió en 2018 por complicaciones de un linfoma no Hodgkin a los 65 años, los Seahawks y los Trail Blazers de la NBA han sido propiedad de su hermana, Jody. El patrimonio acordó en septiembre vender a los Trail Blazers a un grupo de inversión encabezado por el propietario de los Carolina Hurricanes de la NHL, Tom Dundon.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP