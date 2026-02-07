americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El partido de Rayo Vallecano contra Oviedo pospuesto por condiciones inseguras del campo

MADRID (AP) — El partido en casa del Rayo Vallecano contra el Oviedo en la liga española el sábado fue pospuesto con poca antelación debido a preocupaciones de seguridad sobre el campo en el Estadio de Vallecas.

La liga también pospuso el partido entre el Sevilla y el Girona debido a condiciones meteorológicas adversas en España.

La Liga dijo que la decisión de posponer el partido del Rayo, que se tomó solo unas horas antes del inicio programado a primera hora de la tarde del sábado en Madrid, tenía como objetivo "garantizar la seguridad física de los jugadores".

"La decisión se tomó después de determinar que el campo no cumple con las garantías necesarias para que el partido se juegue de manera segura", dijo la liga en un comunicado.

El Oviedo dijo que entendía la decisión pero criticó la poca antelación, con el equipo y sus aficionados ya en la capital española. El club dijo que consideraría acciones legales.

"Esta decisión claramente perjudica al club desde una perspectiva deportiva, organizativa y financiera. El club estudiará y emprenderá todas las acciones legales apropiadas con las autoridades pertinentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del partido y asegurar una competencia justa".

El resultado del partido podría afectar la lucha por el descenso. El Rayo tiene 22 puntos, seis más que el Oviedo, que está en último lugar. Aún no había una nueva fecha para el partido.

Los jugadores del Rayo, junto con la asociación de jugadores de España, habían expresado preocupaciones sobre el estado del campo en un comunicado a principios de la semana.

La liga dijo el sábado que el Rayo había hecho esfuerzos significativos durante la semana, incluyendo una nueva superficie de juego, para salvar el partido.

"Las condiciones meteorológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como el pronóstico para las próximas horas, que predice lluvias continuas, han impedido que el campo alcance la condición óptima necesaria", dijo la liga.

El Sevilla solicitó el aplazamiento de su partido en casa contra el Girona, que estaba programado para más tarde el sábado, debido a las condiciones meteorológicas en el sur de España.

La liga también pospuso el partido de segunda división entre el anfitrión Cádiz y Almería que estaba programado para la noche del sábado.

El mal tiempo ya había llevado a La Liga a posponer el partido de segunda división entre el anfitrión Ceuta y Córdoba el domingo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El zar fronterizo estadounidense Tom Homan en conferencia de prensa en Minneapolis el 29 de enero del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Zar fronterizo de Trump anuncia que 700 agentes de inmigración dejarán Minnesota de inmediato

El expresidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton durante un evento de la vicepresidenta Kamala Harris, el 1 de agosto de 2024, en Houston. (AP Foto/LM Otero, Archivo)

Los Clinton aceptan testificar en investigación sobre Epstein en la Cámara de Representantes

El cuidador del Club de la Marmota, A.J. Dereume, sostiene a Punxsutawney Phil, la marmota que pronostica el clima, en el 140º Día de la Marmota, en Gobblers Knob, Pensilvania, el lunes 2 de febrero de 2026. Los cuidadores de Phil dijeron que la marmota pronosticó seis semanas más de invierno. (Foto AP/Barry Reeger)

Día de la Marmota: Phil predice 6 semanas más de clima invernal en EEUU

En esta foto, publicada por el representante estadounidense Joaquín Castro, demócrata por Texas, se ve a Adrián Conejo Arias y a su hijo Liam Conejo Ramos, de cinco años, en San Antonio, Texas, el sábado 31 de enero de 2026, tras ser liberados del centro de detención de Dilley. (Joaquín Castro vía AP)

Niño de 5 años y su padre regresan a Minnesota tras ser liberados de centro de detención en Texas

Destacados del día

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba suspende venta de combustible en pesos: solo gasolina en dólares y con límite por cliente

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Cuba reduce la semana laboral: oficinas del Estado operarán solo de lunes a jueves por crisis energética

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en modo emergencia y suspende trenes, buses y listas de espera

Crítica en Cuba: MITRANS declara transporte en "modo emergencia" y suspende trenes, buses y listas de espera

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

Cuba autoriza venta directa de energía renovable a empresas y hogares en medio de crisis eléctrica y apagones masivos

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

EEUU intensifica presión militar sobre Cuba: destructor, drones y aviones espía escanean la isla

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter