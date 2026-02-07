El partido de Rayo Vallecano contra Oviedo pospuesto por condiciones inseguras del campo

La liga también pospuso el partido entre el Sevilla y el Girona debido a condiciones meteorológicas adversas en España.

La Liga dijo que la decisión de posponer el partido del Rayo, que se tomó solo unas horas antes del inicio programado a primera hora de la tarde del sábado en Madrid, tenía como objetivo "garantizar la seguridad física de los jugadores".

"La decisión se tomó después de determinar que el campo no cumple con las garantías necesarias para que el partido se juegue de manera segura", dijo la liga en un comunicado.

El Oviedo dijo que entendía la decisión pero criticó la poca antelación, con el equipo y sus aficionados ya en la capital española. El club dijo que consideraría acciones legales.

"Esta decisión claramente perjudica al club desde una perspectiva deportiva, organizativa y financiera. El club estudiará y emprenderá todas las acciones legales apropiadas con las autoridades pertinentes, con el objetivo de salvaguardar el resultado del partido y asegurar una competencia justa".

El resultado del partido podría afectar la lucha por el descenso. El Rayo tiene 22 puntos, seis más que el Oviedo, que está en último lugar. Aún no había una nueva fecha para el partido.

Los jugadores del Rayo, junto con la asociación de jugadores de España, habían expresado preocupaciones sobre el estado del campo en un comunicado a principios de la semana.

La liga dijo el sábado que el Rayo había hecho esfuerzos significativos durante la semana, incluyendo una nueva superficie de juego, para salvar el partido.

"Las condiciones meteorológicas adversas durante la ejecución de estos trabajos, así como el pronóstico para las próximas horas, que predice lluvias continuas, han impedido que el campo alcance la condición óptima necesaria", dijo la liga.

El Sevilla solicitó el aplazamiento de su partido en casa contra el Girona, que estaba programado para más tarde el sábado, debido a las condiciones meteorológicas en el sur de España.

La liga también pospuso el partido de segunda división entre el anfitrión Cádiz y Almería que estaba programado para la noche del sábado.

El mal tiempo ya había llevado a La Liga a posponer el partido de segunda división entre el anfitrión Ceuta y Córdoba el domingo.

FUENTE: AP