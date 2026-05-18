El papa y cofundador de Anthropic lanzarán encíclica del pontífice sobre IA

El papa León XIV en su balcón sobre la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano el 17 de mayo del 2026. (AP foto/Andrew Medichini) AP

Anthropic se ha presentado como la empresa de IA que más prioridad le da a la seguridad y la mitigación de riesgos. Como resultado, la presencia de su director Christopher Olah en el Vaticano es significativa y sugiere que la postura del pontífice sobre la IA se convertirá en un nuevo foco de tensión con el gobierno de Trump.

El gobierno estadounidense ordenó en febrero a todas las agencias que dejaran de usar la tecnología de inteligencia artificial de Anthropic e impuso otras sanciones importantes por negarse a permitir que el ejército use su tecnología sin restricciones. Anthropic está demandando al gobierno, al que acusa de tomar represalias en su contra debido a su intento de imponer límites sobre cómo puede desplegarse su tecnología de IA.

León, que ha convertido la IA en una prioridad de su joven pontificado, está profundamente preocupado por el uso de esa tecnología para fines bélicos y ha pedido una mejor supervisión humana.

La presencia del papa en el lanzamiento del documento Magnifica Humanitas también es significativa, ya que este tipo de presentaciones suelen realizarse en la sala de prensa del Vaticano con unos pocos funcionarios seleccionados e invitados que responden a preguntas de reporteros sobre el documento.

Esta vez, el Vaticano reunirá a líderes prominentes para un lanzamiento formal en el auditorio principal del Vaticano: dos de sus cardenales más importantes: el cardenal Víctor Manuel Fernández, responsable de doctrina, y el cardenal Michael Czerny, responsable de desarrollo, serán los principales presentadores. Olah estará entre los ponentes laicos, junto con las teólogas Anna Rowlands y Leocadie Lushombo.

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ofrecerá una conclusión y León pronunciará un discurso y dará una bendición final, señaló el Vaticano.

León firmó el documento el 15 de mayo, 135 años exactos después de que su homónimo, el papa León XIII, firmara su encíclica más importante, “Rerum Novarum”, o Sobre las Cosas Nuevas. Ese documento abordó los derechos de los trabajadores, los límites del capitalismo y las obligaciones que los Estados y los empleadores tenían con los trabajadores mientras avanzaba la Revolución Industrial.

Se convirtió en la base del pensamiento social católico moderno, y el actual papa ya lo ha citado en relación con la revolución de la IA, que muchos conjeturan plantea las mismas preguntas existenciales que la Revolución Industrial planteó hace más de un siglo. La nueva encíclica está prevista a situar la cuestión de la IA en el contexto de la doctrina social de la Iglesia, que también abarca asuntos como el trabajo, la justicia y la paz.

El director de Anthropic, Dario Amodei, había trabajado en OpenAI antes de que él y un grupo renunciaran para formar Anthropic en 2021, en desacuerdo con el director Sam Altman sobre la seguridad de la IA. La empresa nueva prometió un enfoque más claro en la seguridad de la tecnología superior a la humana llamada inteligencia artificial general que ambas firmas de San Francisco buscan construir.

En su sitio web, Anthropic escribió sobre la competencia entre Estados Unidos y China en IA y las amenazas de que la tecnología caiga en manos de regímenes autoritarios. Advirtió que Estados Unidos y sus aliados democráticos deben seguir liderando el desarrollo de la IA e imponer reglas y normas sobre su expansión, para evitar que China y otros regímenes autoritarios la desplieguen para fines de represión y vigilancia.

A principios de este año, Anthropic, de propiedad privada, afirmó que su valoración creció hasta 380.000 millones de dólares, posicionándose con su chatbot Claude junto a rivales como OpenAI y el fabricante de cohetes de Elon Musk, SpaceX, que recientemente se fusionó con su startup de IA xAI, creadora del chatbot Grok.

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La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP