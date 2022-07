El papa rinde homenaje a los abuelos en Canadá tras disculpa

En el primer evento de su “peregrinación penitencial” de una semana de duración, el papa viajó el lunes a las tierras de cuatro naciones Cree para orar en un cementerio y luego ofrecer la tan buscada disculpa. Francisco fustigó la política de internados como un “error desastroso” que causó un daño “catastrófico” a los pueblos indígenas y sus familias.

“Pido perdón humildemente por el mal que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas”, declaró Francisco en el sitio de un antiguo internado en Maskwacis. El papa prometió más investigaciones y medidas para promover la sanación.

La reacción a su visita y las palabras fueron mixtas: algunas víctimas se mantuvieron alejadas y criticaron la decisión de los líderes indígenas de obsequiar a Francisco con un tocado de plumas, que es una señal de respeto. Otros recibieron sus disculpas como genuinas y elogiaron la atención que su visita había atraído sobre los horrores del sistema de internados.

