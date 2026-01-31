El papa recibe invitación para visitar Perú en evento en el Vaticano

El papa León XIV llega para la bendición de un mosaico de la virgen María y una estatua de Santa Rosa de Lima en los Jardines Vaticanos, el sábado 31 de enero de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

En los últimos días, el presidente de Guinea Ecuatorial y el embajador del Vaticano en Angola confirmaron que ya se realizan planes para un viaje papal este año, además de que se rumoran paradas en Camerún y Argelia. No se han anunciado fechas, pero funcionarios del Vaticano dicen que la visita a cuatro países de África probablemente tendría lugar en algún momento después de Pascua.

El propio pontífice ha dicho que quiere que su segundo viaje como papa sea a África, especialmente a Argelia, que tiene un significado especial para la orden religiosa agustiniana a la que pertenece. El país africano también desempeña un papel importante en las relaciones cristiano-musulmanas que el Vaticano está ansioso por destacar.

León también ha expresado su deseo de visitar tres países de América Latina, ya sea en 2026 o en 2027: Argentina, Uruguay y Perú, país del que es ciudadano y donde vivió durante dos décadas como misionero. Argentina, en particular, ha esperado una visita papal, después de que el papa Francisco nunca regresara a su patria tras su elección en 2013.

El sábado, el nuevo embajador de Perú ante el Vaticano, Jorge Ponce San Román, invitó públicamente a León a visitar su país durante una ceremonia en los jardines del Vaticano para inaugurar un nuevo mosaico y una estatua dedicada a la Virgen María que Perú patrocinó.

Con todos los obispos de Perú presentes, Ponce dijo que él y sus conciudadanos “lo esperamos muy pronto en Perú”.

El papa no respondió, pero en sus breves comentarios en la ceremonia recordó que Perú era “un país tan querido para mí”.

En una ruptura con el protocolo habitual, León luego se quedó para un almuerzo tipo buffet que la Embajada de Perú organizó para los diplomáticos invitados y funcionarios del Vaticano en los jardines. Durante cerca de una hora, León se sentó con Ponce y los obispos peruanos en un lugar sombreado y oculto donde los empleados de catering preparaban cócteles de pisco sour y platos de ravioli con huancaína, la típica salsa cremosa peruana.

A pesar de una lluvia ocasional, la fiesta tuvo un ambiente alegre y relajado, y la prolongada presencia del pontífice sugirió que se siente muy a gusto con sus compatriotas peruanos.

