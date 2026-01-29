El papa pide respetar la verdad, la justicia y la caridad en los casos de abuso sexual

El papa León XIV llega a su audiencia general seminal en el salón Paulo VI del Vaticano, el miércoles 28 de enero de 2026. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

El primer papa estadounidense de la historia dedicó solo una pequeña parte de su discurso al abuso en una alocución a los miembros del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, la oficina del Vaticano que supervisa la doctrina católica pero que también procesa casos de abuso en todo el mundo.

Lo que León no dijo fue casi más significativo que lo que sí dijo: no mencionó a las víctimas en su discurso, lo que indica que, en su opinión, el dicasterio debería funcionar casi exclusivamente como un tribunal eclesiástico, no como una oficina pastoral.

Otro departamento del Vaticano, la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, se ha convertido en un importante punto de referencia para los sobrevivientes de abuso. El papa Francisco había integrado la comisión en la oficina de doctrina, pero León parece interesado en mantener las dos funciones separadas. Ningún miembro de la comisión de sobrevivientes participó en la audiencia del jueves.

León dijo a los obispos y cardenales miembros de la oficina de doctrina que deberían acoger y acompañar a los superiores religiosos que, según el derecho canónico de la iglesia, son responsables de investigar y sancionar a los sacerdotes que abusan o maltratan a jóvenes.

“Es un ámbito ministerial muy delicado, en el que es fundamental velar por que se respeten y cumplan siempre las exigencias de la justicia, la verdad y la caridad”, subrayó el pontífice.

Fue un argumento similar al que el pontífice, un abogado canónico, presentó a principios de esta semana cuando se reunió con otro tribunal del Vaticano, conocido como la Rota Romana, y habló de la necesidad de equilibrar la justicia y la caridad en la búsqueda de la verdad.

Dos décadas después de que el escándalo de abuso explotara en su natal Estados Unidos, León ha mostrado un enfoque generalmente cauteloso para manejar los casos de abuso. Ha insistido en que los líderes de la iglesia deben escuchar mejor a las víctimas, pero también ha expresado su preocupación de que los derechos de los sacerdotes sean mejor protegidos.

Durante una reciente reunión a puerta cerrada con cardenales de todo el mundo, el papa dijo que la crisis de abuso no había terminado de ninguna manera y que los líderes de la iglesia necesitaban hacerlo mejor para escuchar a las víctimas y acompañarlas verdadera y activamente.

“No podemos cerrar los ojos, ni siquiera el corazón”, dijo León a los cardenales el 8 de enero. “El dolor de las víctimas se ha agravado por no haber sido acogidas ni escuchadas”.

Una reunión con el grupo laico de los Legionarios de Cristo

Quizás coincidentemente, León pasó de la audiencia de la oficina de doctrina el jueves a una reunión separada con miembros consagrados de Regnum Christi, la rama laica de la orden religiosa de los Legionarios de Cristo.

La Legión, con sede en México, sigue siendo el caso más flagrante de abuso sexual clerical y encubrimiento del siglo XX en la Iglesia Católica: en 2006, el Vaticano condenó a su fundador, Marcial Maciel, a una vida de penitencia y oración, pero solo después de ignorar cinco décadas de informes creíbles de que Maciel era un pedófilo, estafador, adicto a las drogas e impostor religioso.

León se reunió con miembros de Regnum Christi que sostienen una asamblea general en Roma. La Legión también realiza su asamblea sexenal para elegir un nuevo liderazgo, pero no se sabe si el pontífice se reunirá con los sacerdotes de la Legión.

León no mencionó a la Legión en sus comentarios a Regnum Christi. Tampoco se refirió a Maciel, fundador de ambos movimientos, quien murió en 2008. Pero sugirió que la reforma impuesta por el Vaticano lanzada en 2010, después de que los crímenes de Maciel salieran a la luz, aún estaba en progreso. Señaló que Regnum Christi todavía necesitaba definir mejor su inspiración espiritual única, conocida en términos eclesiásticos como un carisma, que justifica su existencia, y encontrar nuevos estilos de gobernanza.

En la investigación del Vaticano sobre la Legión y Regnum Christi se identificaron problemas profundos en la organización de tipo sectario, incluidos abusos de autoridad y la forma en que ésta era ejercida por los superiores, que requerían un proceso de “purificación”, según dicha investigación.

“Un gobierno auténticamente evangélico… siempre está orientado al servicio: sostiene, acompaña y ayuda a cada miembro a configurarse cada día más con la persona del Salvador”, dijo el pontífice.

“No tengan miedo de experimentar nuevas formas de gobierno, es más, conviene que tengan siempre presente que la búsqueda conjunta de un estilo propio en el ejercicio de la autoridad abre caminos que no sólo enriquecen a las Sociedades y a sus miembros individuales, sino que también refuerzan el sentido de pertenencia y la participación en la misión común”.

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiamiento de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP