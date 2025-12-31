americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El papa pide que Roma acoja a los extranjeros al cerrar el 2025

ROMA (AP) — El papa León XIV cerró el año 2025 el miércoles con una oración para que la ciudad de Roma sea un lugar acogedor para los extranjeros y las personas frágiles, ya sean jóvenes o ancianas.

El papa León XIV preside las primeras Vísperas y el Te Deum en la Basílica de San Pedro, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en el Vaticano. (AP Foto/Andrew Medichini)
El papa León XIV preside las primeras Vísperas y el Te Deum en la Basílica de San Pedro, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en el Vaticano. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

El pontífice presidió un servicio de vísperas de Nochevieja en la Basílica de San Pedro, dando gracias por el Año Santo 2025, por el cual millones de peregrinos acudieron a Roma en una celebración del cristianismo que se lleva a cabo una vez cada cuarto de siglo.

León cerrará oficialmente el Jubileo el 6 de enero. Pero en su homilía agradeció a la ciudad de Roma y a los voluntarios que ayudaron a mantener el flujo de las multitudes mientras visitaban San Pedro y pasaban por su Puerta Santa.

Recordó que el papa Francisco —quien inauguró el Año Santo el 24 de diciembre de 2024— había pedido que Roma fuera un lugar más acogedor. “Me gustaría que así fuera de nuevo, y diría que aún más después de este tiempo de gracia”, manifestó León.

"¿Qué podemos desear para Roma? Que sea digna de sus pequeños. De los niños, de los ancianos solitarios y frágiles, de las familias que pasan apuros para salir adelante, de los hombres y mujeres que han venido de lejos con la esperanza de una vida digna", manifestó.

En las bancas se encontraba el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y otros dignatarios.

Además del Jubileo, el 2025 fue un año trascendental debido a la transición papal después de que Francisco falleciera en abril y los cardenales eligieran al primer papa estadounidense de la historia.

Esta semana, el Vaticano publicó estadísticas que muestran que 3,2 millones de personas participaron en liturgias vaticanas, audiencias, oraciones del Ángelus y audiencias del Jubileo este año. Las cifras fueron pequeñas en el primer trimestre, dada la larga hospitalización y enfermedad de Francisco, y luego aumentaron considerablemente después que León XIV fuera elegido en mayo.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente Donald Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, salen de una conferencia de prensa conjunta en el club Mar-a-Lago de Trump, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

EEUU ofrece a Ucrania garantía de seguridad de 15 años como parte del plan de paz, dice Zelenskyy

Una mujer jala una alfombra después de que lluvias nocturnas inundaran un campamento de tiendas de campaña junto a la playa, el domingo 28 de diciembre de 2025, en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. (AP Foto/Mohammad Jahjouh)

Trump y Netanyahu se reunirán en Florida en un momento crucial para la tregua en Gaza

Rescatistas trabajan en un edificio dañado por un ataque ruso, el sábado 27 de diciembre de 2025, en Kiev, Ucrania. (AP Foto/Efrem Lukatsky)

Rusia lanza drones y misiles sobre Kiev que dejan 8 heridos antes de reunión Ucrania-EEUU

Una persona rellena un boleto de lotería el lunes 22 de diciembre de 2025 en Portland, Oregon. (AP Foto/Jenny Kane)

Un jugador de Powerball en Arkansas gana un bote de lotería de 1.817 millones de dólares

Destacados del día

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Régimen cubano autoriza a Cubamax a entregar dólares en efectivo y gestionar remesas en la isla

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Apagones en toda Cuba este 31 de diciembre: la UNE anticipa un alto déficit eléctrico en plena Nochevieja

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

Trump congela fondos federales para guarderías en Minnesota tras destaparse presunto fraude masivo bajo el gobierno de Tim Walz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Mar-a-Lago, el lunes 29 de diciembre de 2025, en Palm Beach, Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

CIA estuvo detrás de ataque en muelle venezolano que Trump vincula al narcotráfico

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Escalada sin precedentes: EEUU ataca territorio venezolano con drones por primera vez

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter