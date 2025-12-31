El papa pide que Roma acoja a los extranjeros al cerrar el 2025

El papa León XIV preside las primeras Vísperas y el Te Deum en la Basílica de San Pedro, el miércoles 31 de diciembre de 2025, en el Vaticano. (AP Foto/Andrew Medichini) AP

El pontífice presidió un servicio de vísperas de Nochevieja en la Basílica de San Pedro, dando gracias por el Año Santo 2025 , por el cual millones de peregrinos acudieron a Roma en una celebración del cristianismo que se lleva a cabo una vez cada cuarto de siglo.

León cerrará oficialmente el Jubileo el 6 de enero. Pero en su homilía agradeció a la ciudad de Roma y a los voluntarios que ayudaron a mantener el flujo de las multitudes mientras visitaban San Pedro y pasaban por su Puerta Santa.

Recordó que el papa Francisco —quien inauguró el Año Santo el 24 de diciembre de 2024— había pedido que Roma fuera un lugar más acogedor. “Me gustaría que así fuera de nuevo, y diría que aún más después de este tiempo de gracia”, manifestó León.

"¿Qué podemos desear para Roma? Que sea digna de sus pequeños. De los niños, de los ancianos solitarios y frágiles, de las familias que pasan apuros para salir adelante, de los hombres y mujeres que han venido de lejos con la esperanza de una vida digna", manifestó.

En las bancas se encontraba el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y otros dignatarios.

Además del Jubileo, el 2025 fue un año trascendental debido a la transición papal después de que Francisco falleciera en abril y los cardenales eligieran al primer papa estadounidense de la historia.

Esta semana, el Vaticano publicó estadísticas que muestran que 3,2 millones de personas participaron en liturgias vaticanas, audiencias, oraciones del Ángelus y audiencias del Jubileo este año. Las cifras fueron pequeñas en el primer trimestre, dada la larga hospitalización y enfermedad de Francisco, y luego aumentaron considerablemente después que León XIV fuera elegido en mayo.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

