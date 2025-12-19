americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El papa nombra nuevo arzobispo de Westminster en cambio generacional de la jerarquía angloparlante

ROMA (AP) — El papa León XIV nombró el viernes a un nuevo arzobispo de Westminster en otro nombramiento que señala un cambio generacional en la jerarquía católica de habla inglesa.

El obispo Richard Moth en conferencia de prensa para anunciar que es el nuevo arzobispo de Westminster, en Westminster, Londres, el 19 de diciembre del 2025. (Jonathan Brady/PA via AP)
El obispo Richard Moth en conferencia de prensa para anunciar que es el nuevo arzobispo de Westminster, en Westminster, Londres, el 19 de diciembre del 2025. (Jonathan Brady/PA via AP) AP

El papa eligió al obispo Richard Moth, de 67 años, para reemplazar al cardenal Vincent Nichols, de 80, quien se retira como arzobispo con sede en Londres de la diócesis británica más grande en términos de población católica y sacerdotes.

El nombramiento se produjo un día después de que el pontífice nombrara al obispo Ronald Hicks, de 58 años, para suceder al cardenal Timothy Dolan, quien se retira como arzobispo de Nueva York, una de las arquidiócesis más grandes e importantes de Estados Unidos.

Dolan y Nichols habían sido dos de los cardenales de habla inglesa más influyentes durante más de una década, ambos nombrados para sus puestos en 2009 por el papa Benedicto XVI.

Nichols se asociaría más estrechamente con el papa Francisco, quien lo nombró cardenal en 2014 y lo mantuvo en el cargo mucho más allá de la edad normal de jubilación para los obispos, que es de 75 años.

Dolan, quien está más afiliado al ala conservadora de la Iglesia, había presentado su renuncia a Francisco en febrero, como lo exige la ley de la Iglesia cuando cumplió 75 años. León la aceptó 10 meses después, poco después de que Dolan finalizara la creación de un fondo de liquidación de 300 millones de dólares para las víctimas de abuso sexual por parte del clero.

El papa ha indicado que quiere respetar más rigurosamente la norma de jubilación a los 75 años en el futuro, como una forma de revitalizar el liderazgo de la Iglesia, aunque permitió que aún se puedan otorgar extensiones de dos años para los cardenales.

El pontífice hizo los comentarios el mes pasado en un discurso a los obispos italianos, diciendo que la Iglesia tiene que "renovarse constantemente" para enfrentar los desafíos de hoy. "Debemos evitar que la inercia frene el cambio necesario, incluso con buenas intenciones", dijo el 25 de noviembre.

Moth nació en Chingola, Zambia, y ha servido como obispo de Arundel y Brighton desde 2015. Antes de eso, fue obispo de las fuerzas armadas británicas.

Asume el cargo en la Catedral de Westminster, que se considera la Iglesia madre para los católicos en Inglaterra y Gales.

En otro nombramiento anunciado el viernes, el papa aceptó la renuncia del obispo Gerald Barbarito, de 75 años, como obispo de Palm Beach, Florida, y nombró como su reemplazo al reverendo Manuel de Jesús Rodríguez, actualmente párroco de la iglesia Nuestra Señora de los Dolores en el distrito de Queens en la ciudad de Nueva York.

Con 17.000 feligreses en el barrio mayoritariamente hispano de Corona, la iglesia es la parroquia más grande de la Diócesis de Brooklyn, que también supervisa iglesias en Queens. Fue particularmente afectada durante el COVID-19, perdiendo a más de 100 de sus feligreses.

___________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Rob Reiner, de izquierda a derecha, Michele Singer Reiner, Romy Reiner, Nick Reiner, Maria Gilfillan y Jake Reiner llegan al estreno de Spinal Tap II: The End Continues el martes 9 de septiembre de 2025 en The Egyptian Theatre Hollywood en Los Ángeles. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Asesinatos de Rob Reiner y su esposa conmocionan a Hollywood, su hijo continúa detenido

Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP)

Ejército de EEUU ataca tres embarcaciones en el Pacífico; hay 8 muertos

Destacados del día

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado acepta salidas clave del poder político y sindical

Sacudida en la cúpula cubana: el Consejo de Estado "acepta" salidas clave del poder político y sindical

Cuba estrena tasa de cambio flotante: el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Cuba estrena tasa de cambio "flotante": el dólar se fija en 410 CUP y suma una tercera paridad oficial

Una mujer en una tienda en Wheeling, Illinois, el 11 de diciembre de 2024. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

TRUMP CONTROLA LA INFLACIÓN: Los precios en EEUU caen al 2,7 % y sorprenden a los mercados

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

Florida rompe récord histórico: ejecutará al 40 % de todos los condenados a muerte en EE. UU. en 2025

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

TRUMP VA POR LAS CIUDADANÍAS: La Casa Blanca planea disparar los casos de desnaturalización en EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter