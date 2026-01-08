americateve

El papa marca un nuevo estilo de gobierno para la Iglesia con reuniones anuales de cardenales

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV indicó el jueves que pretende reunir anualmente a los cardenales del mundo, marcando un nuevo estilo de gobierno para la Iglesia católica que implica consultar regularmente y en grupo a sus principales líderes.

El cardenal Stefen Brislin escucha en una conferencia de prensa al final del primer Consistorio Extraordinario organizado por el papa León XIV, una asamblea formal especial a la que fue convocado el Colegio Cardenalicio de todo el mundo, el jueves 8 de enero de 2026, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El cardenal Stefen Brislin escucha en una conferencia de prensa al final del primer Consistorio Extraordinario organizado por el papa León XIV, una asamblea formal especial a la que fue convocado el Colegio Cardenalicio de todo el mundo, el jueves 8 de enero de 2026, en el Vaticano. (AP Foto/Gregorio Borgia) AP

Al final de su primer consistorio —nombre que la Iglesia da a estas reuniones—, el pontífice les pidió a los cardenales que regresen a Roma para una segunda sesión a finales de junio y, a partir de entonces, de manera anual durante tres o cuatro días cada año, informó Matteo Bruni, portavoz del Vaticano.

Los cardenales señalaron que la fecha propuesta para la segunda sesión sería del 27 al 28 de junio, antes de la gran festividad del 29 de ese mes, en que se conmemora a los santos Pedro y Pablo.

El papa Francisco evitó en gran medida recurrir a los consistorios y al Colegio de Cardenales en su conjunto para ayudarle a gobernar. En lugar de ello, contaba con un grupo seleccionado de nueve cardenales que se reunían cada pocos meses en el Vaticano para asesorarlo.

Antes del cónclave de mayo en el que León fue elegido, algunos cardenales se habían quejado del estilo de gobierno solitario de Francisco, y le pidieron al nuevo pontífice que convocara a consistorios con regularidad para que los cardenales pudieran reunirse como grupo y asesorar al papa sobre problemas urgentes que enfrenta la Iglesia.

León dejó claro que había escuchado sus quejas y estaba respondiendo a ellas. Convocó a su primer consistorio al día siguiente de cerrar el Año Santo 2025, lo que de alguna manera marca el inicio de su pontificado, luego de que él concluyó las obligaciones del Jubileo iniciado por Francisco.

El cardenal Stefen Brislin, arzobispo de Johannesburgo, señaló que la reunión de esta semana también les permitió a los cardenales conocerse entre sí, ya que muchos rara vez viajan a Roma y provienen de países remotos. Durante las reuniones previas al cónclave, los cardenales se habían quejado de que no se conocían, lo que para algunos representaba un problema a la hora de decidir por quién votarían para que fuese el próximo papa.

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

