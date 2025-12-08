americateve

El papa León XIV pide por la paz cerca de la Plaza de España

ROMA (AP) — El papa León XIV participó el lunes en una tradición papal muy de Roma: rezar por la paz ante una estatua de la Virgen María cerca de la Plaza de España en el día de la Inmaculada Concepción.

El papa León XIV se retira tras rezar ante la estatua de la Virgen María junto a la Plaza de España en Roma, el lunes 8 de diciembre de 2025, festividad católica de la Inmaculada Concepción. (AP Foto/Andrew Medichini)
El papa León XIV se retira tras rezar ante la estatua de la Virgen María junto a la Plaza de España en Roma, el lunes 8 de diciembre de 2025, festividad católica de la Inmaculada Concepción. (AP Foto/Andrew Medichini)

El pontífice saludó a miles de simpatizantes que desafiaron el frío para ver al papa estadounidense en su primera visita a la estatua. Pudieron verlo pasar en su papamóvil por el centro histórico de Roma, ya decorado para la Navidad.

El papa recibió un honor especial de la asociación de comerciantes de la Via Condotti, la elegante calle comercial que parte desde la Plaza de España.

Vestido con su formal capa roja, León XIV depositó un gran ramo de rosas blancas y luego efectuó una breve oración al pie de la estatua. Se refirió a los millones de personas que han venido a Roma este año en una peregrinación del Año Santo que los llevó hasta la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

"Después de las Puertas Santas, que ahora se abran otras puertas a hogares y oasis de paz donde la dignidad pueda florecer una vez más, donde se pueda enseñar la no violencia, y se pueda aprender el arte de la reconciliación", manifestó.

León XIV presidirá su primera Navidad como papa este año, y ya ha anunciado una novedad. La misa de Nochebuena del 24 de diciembre, que en los últimos años había comenzado cada vez más temprano para facilitar la participación de papas de edad avanzada, este año comenzará a la hora habitual de las 10 de la noche.

El pontífice sólo dispondrá de pocas horas de sueño antes de celebrar la misa de Navidad en la Basílica de San Pedro a la mañana siguiente, tras la cual volverá al balcón de las bendiciones —donde apareció por primera vez como papa el 8 de mayo— para pronunciar su discurso Urbi et Orbi (a la ciudad y al mundo).

Presidirá las oraciones vespertinas en la víspera de Año Nuevo y luego una misa de Año Nuevo y bendición el 1 de enero.

La temporada navideña llega a su fin con la misa de la Epifanía el 6 de enero, que también marca el cierre oficial del Año Santo 2025 y el cierre de la Puerta Santa de la basílica.

Por lo general, los Años Santos —también conocidos como Jubileos— se celebran cada 25 años, pero León XIV ya ha anunciado el próximo, que se llevará a cabo en un año no habitual —2033— para conmemorar el 2.000 aniversario de la crucifixión y resurrección de Cristo.

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de la AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

