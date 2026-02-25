El papa León visitará 4 países africanos como parte de su apretada agenda de viajes de 2026

El papa León XIV se ve en la ventana de su estudio con vistas a a plaza de San Pedro en el Vaticano donde fieles y peregrinos católicos se reúnen para la bendición tradicional del domingo tras la oración del Angelus a mediodía, el domingo 22 de febrero de 2026. (AP Foto/Riccardo De Luca) AP

El anuncio prepara el terreno para uno de los calendarios de viajes papales más cargados de los últimos años, ya que León también emprenderá una gran gira por Italia a partir de mayo que lo llevará de norte a sur de la península en media docena de visitas de un día.

Tras la elección de León en mayo pasado como el primer papa nacido en Estados Unidos, los viajes papales habían quedado en gran medida en pausa. León tuvo una agenda repleta atendiendo a los 33 millones de peregrinos que acudieron al Vaticano durante el Año Santo 2025.

Pero con el Jubileo ya concluido, León, de 70 años, tiene más libertad para viajar y encontrarse con su nueva congregación. Durante esta Cuaresma está realizando visitas similares de acercamiento al visitar una parroquia romana cada domingo.

El antes Robert Prevost, que vivió durante dos décadas como misionero en Perú, ha dicho que le encanta viajar. Pasó gran parte de sus 12 años como superior agustino de viaje, visitando las comunidades de la orden en todo el mundo.

Realizó su primer y, hasta ahora, único viaje al extranjero como papa a finales del año pasado, cuando visitó Turquía y Líbano. Esos viajes cumplieron promesas hechas por el papa Francisco que no pudo completar debido al deterioro de su salud.

Ahora, de cara a su propia agenda, León hará una visita de un día a Mónaco el 28 de marzo.

Su siguiente viaje será una travesía de 10 días que comenzará poco después de Pascua: visitará Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial del 13 al 23 de abril. En tiempos recientes, solo Francisco emprendió un viaje al extranjero tan arduo y prolongado, cuando visitó Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur en 2024. La escala en Argelia es especialmente significativa para León por su fuerte vínculo con la vida y la muerte de san Agustín de Hipona, la inspiración del siglo V para la orden religiosa de León.

Francisco había evitado en gran medida los grandes países europeos tradicionalmente católicos durante sus 12 años de pontificado, y prefirió visitar comunidades católicas más pequeñas en las periferias. León pasará casi una semana en España, del 6 al 12 de junio.

Se espera que el pontífice esté en Barcelona el 10 de junio para conmemorar el 100º aniversario de la muerte de Antoni Gaudí, el arquitecto de la célebre basílica de la Sagrada Familia. La enorme iglesia alcanzó apenas la semana pasada su altura máxima con la colocación de la cruz de la imponente torre central del templo.

Aunque el Vaticano no anunció más viajes al extranjero, también se espera que León visite su querido Perú y, posiblemente, Argentina y Uruguay, en la segunda mitad de 2026. El Vaticano ha confirmado que no viajará a Estados Unidos este año, en el 250º aniversario de la independencia del país.

En el propio día del aniversario, el 4 de julio, León visitará la isla italiana de Lampedusa, en el sur, el principal punto de llegada de migrantes llegados de forma irregular a Europa desde el norte de África.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

