El papa lamenta las "cenizas del derecho internacional" por conflictos en el Miércoles de Ceniza

ROMA (AP) — El papa León XIV abrió la temporada de Cuaresma de la Iglesia al presidir el Miércoles de Ceniza y lamentar las “cenizas del derecho internacional y la justicia” que han dejado las guerras y los conflictos actuales.

El papa León XIV preside la Misa del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, dentro de la Basílica de Santa Sabina en Roma, el 18 de febrero de 2026. (Foto AP/Gregorio Borgia)
León reactivó la oración y la procesión tradicionales que el papa Francisco, en gran medida, delegó en otros durante sus últimos años. Caminó con decenas de monjes, sacerdotes, obispos y cardenales de una iglesia romana a otra y luego esparció ceniza sobre las cabezas de los cardenales durante la misa.

El Miércoles de Ceniza, un día de ayuno y reflexión, da inicio a una temporada de abnegación y arrepentimiento del pecado conocida como la Cuaresma. El periodo de 40 días conduce a las conmemoraciones de la muerte de Jesús el Viernes Santo y su resurrección en Pascua.

En su homilía, León ofreció una meditación sobre el pecado y afirmó que las cenizas que reciben los cristianos cargan con el “peso de un mundo en llamas, de ciudades enteras destruidas por la guerra”.

“Esto también se refleja en las cenizas del derecho internacional y la justicia entre los pueblos, las cenizas de ecosistemas enteros y de la armonía entre los pueblos, las cenizas del pensamiento crítico y de la antigua sabiduría local, las cenizas de ese sentido de lo sagrado que habita en cada criatura”, manifestó.

León se ha pronunciado con firmeza contra el colapso del orden jurídico internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, alimentado por la guerra de Rusia en Ucrania e incluso por la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela para derrocar a su líder.

La Santa Sede confirmó esta misma semana que no participaría en la Junta de Paz para Gaza del gobierno de Trump. El secretario vaticano de Estado, el cardenal Pietro Parolin, señaló que Naciones Unidas era la institución adecuada para supervisar el actualmente frágil acuerdo de alto el fuego y la reconstrucción de Gaza.

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

