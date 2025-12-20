americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El papa convoca a los cardenales del mundo para asamblea clave sobre gobierno de la Iglesia

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV ha convocado a los cardenales del mundo para dos días de reuniones con el fin de ayudarle a gobernar la Iglesia, informó el Vaticano el sábado, en la señal más clara hasta ahora de que el nuevo año marcará el inicio no oficial de su pontificado.

El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Gregorio Borgia)
El papa León XIV en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano el 20 de diciembre del 2025. (AP foto/Gregorio Borgia) AP

El consistorio, como se llaman estas reuniones, se llevará a cabo el 7 y 8 de enero, inmediatamente después de la conclusión del Año Santo 2025 el 6 de enero, una celebración del cristianismo que ocurre una vez cada cuarto de siglo.

Los primeros meses de León como papa han estado dominados por el cumplimiento de las obligaciones semanales del Año Santo, reuniéndose con grupos de peregrinos y celebrando audiencias y misas especiales del Jubileo. Además, gran parte de su tiempo se ha dedicado a concluir los asuntos pendientes del pontificado del papa Francisco.

Como resultado, el consistorio de enero marcará en muchos aspectos la primera vez que León podrá enfocarse en su propia agenda tras su elección el 8 de mayo como el primer papa estadounidense. Es significativo que haya convocado a todos los cardenales del mundo a Roma.

Francisco había evitado en gran medida la tradición del consistorio como medio de gobernanza. En su lugar, había confiado en un pequeño grupo de ocho o nueve cardenales asesores seleccionados para ayudarle a gobernar y tomar decisiones clave.

El Vaticano declaró el sábado que el primer consistorio de León "estará orientado a fomentar el discernimiento común y ofrecer apoyo y consejo al Santo Padre en el ejercicio de su alta y grave responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal".

Otros tipos de consistorios incluyen la instalación formal de nuevos cardenales. Pero no se nombrarán nuevos cardenales en esta reunión, que es puramente consultiva.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente ruso Vladímir Putin, izquierda, y el jefe del Estado Mayor de Rusia, el general Valery Gerasimov, asisten a la reunión anual del Ministerio de Defensa del país y premiación de soldados en Moscú, Rusia, el miércoles 17 de diciembre de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto vía AP)

Rusia buscará ampliar sus avances en Ucrania si fracasan las negociaciones de paz, advierte Putin

El buque petrolero Skipper, que fue tomado recientemente por el ejército de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, visto mientras navega en dirección suroeste a unos 33 kilómetros al norte de Guadalupe, en el sur del mar Caribe, el viernes 12 de diciembre de 2025. (©2025 Vantor vía AP)
ULTIMA HORA

Trump ordena bloqueo de "buques petroleros sancionados" que se dirijan a Venezuela

Destacados del día

Esta foto censurada sin fecha, publicada por legisladores demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes el jueves 18 de diciembre de 2025, muestra a Jeffrey Epstein. (Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes a través de AP)

Departamento de Justicia de EEUU comienza a publicar archivos sobre investigación de Epstein.

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento sobre los precios de los medicamentos en la Casa Blanca, en Washington, el viernes 19 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump anuncia acuerdos con nueve farmacéuticas para reducir precios de medicamentos

Cuba anuncia una guerra sin cuartel contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

Cuba anuncia una "guerra sin cuartel" contra la corrupción tras la condena a cadena perpetua del exministro Alejandro Gil

TRUMP suspende la lotería de green cards tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

TRUMP suspende la lotería de 'green cards' tras el ataque mortal en la Universidad de Brown

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

EEUU deporta a 128 cubanos en nuevo vuelo a La Habana: ya suman 1.663 retornados en 2025

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter