El papa busca consolar a familias de víctimas de incendio en Suiza

Un memorial en honor de las víctimas del incendio en un bar en Lutry, Suiza, el 10 de enero del 2026. (Cyril Zingaro/Keystone via AP) AP

El pontífice se reunió con alrededor de dos docenas de familiares de las víctimas italianas, desviándose de su discurso preparado para decirles que había aceptado de inmediato reunirse con ellos tras enterarse de su deseo de tener una audiencia.

“Quería al menos tener la oportunidad de compartir un momento que para ustedes, en medio de tanto dolor y sufrimiento, es verdaderamente una prueba de nuestra fe, una prueba de lo que creemos”, les dijo.

Las familias se reunieron más tarde con funcionarios del gobierno italiano, quienes han exigido justicia y una explicación completa del horrible incendio de Año Nuevo en el resort alpino que mató a 40 personas, la mayoría de ellas jóvenes, y dejó a otras 116 heridas.

Seis de los fallecidos y 13 de los heridos eran ciudadanos italianos, y su situación ha sido seguida de cerca tanto por italianos comunes como por funcionarios del gobierno. León, el primer papa estadounidense de la historia, agregó su voz el jueves a aquellos que intentan comprender la pérdida.

Reconoció que sus palabras eran “limitadas e impotentes” para aliviar el dolor de los padres, pero los instó a apoyarse en su fe para encontrar esperanza en el futuro.

“La fe que habita en nosotros ilumina los momentos más oscuros y dolorosos de nuestras vidas con una luz insustituible, ayudándonos a continuar valientemente en nuestro camino hacia nuestra meta”, declaró.

Se cree que el incendio en el bar Le Constellation en el suroeste del resort Crans-Montana fue provocado por velas chispeantes que se acercaron demasiado al techo, el cual estaba equipado con material insonorizante.

En la investigación criminal suiza, los propietarios del bar son sospechosos de homicidio involuntario, lesiones corporales involuntarias y de causar un incendio involuntariamente. Los fiscales franceses e italianos también han abierto investigaciones.

Las autoridades están investigando si el material insonorizante cumplía con las regulaciones y si las velas estaban permitidas para su uso en el bar. No se habían realizado inspecciones de seguridad contra incendios desde 2019.

A principios de esta semana, el ministro de Relaciones Exteriores Antonio Tajani informó a los legisladores sobre la investigación, calificando el desastre como una “herida abierta” para todo el país.

Dijo que el gobierno italiano planeaba unirse a la investigación suiza como parte perjudicada, exigiendo “total claridad” sobre lo que calificó como “comportamiento negligente que es obvio a los ojos de todos”.

