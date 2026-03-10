americateve

El papa acepta la renuncia de obispo arrestado por presuntos delitos financieros

ROMA (AP) — El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo caldeo de San Diego, California, una decisión anunciada el martes por el Vaticano después de que el obispo fuera arrestado bajo acusaciones de malversación de fondos.

El papa León XIV en la parroquia Santa Maria della Presentazione en las afueras de Roma, el 8 de marzo del 2026. (AP foto/Gregorio Borgia) AP

La policía del Condado de San Diego informó la semana pasada que había arrestado al obispo Emmanuel Shaleta el 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir del país. Indicó que actuó después de que alguien de la iglesia de Shaleta proporcionara una declaración y documentación “que mostraban una posible malversación de fondos de la iglesia”.

Shaleta permanecía detenido con una fianza de 125.000 dólares por ocho cargos de malversación de fondos, lavado de dinero y delito agravado de cuello blanco, según el comunicado.

No hubo una respuesta a un correo electrónico enviado a la parroquia de Shaleta, la Iglesia Caldea de San Pedro, en el que se solicitaban comentarios e información de contacto de su abogado.

El Vaticano señaló en su boletín diario el martes que el pontífice había aceptado la renuncia de Shaleta conforme al código de derecho canónico para las iglesias de rito oriental, que permite que el papa acceda si un obispo pide dejar el cargo.

León aceptó la renuncia cuando Shaleta la presentó en febrero, pero no se hizo un anuncio hasta el martes, de acuerdo con la embajada del Vaticano en Washington. La Santa Sede aparentemente esperó para anunciar la decisión a fin de evitar interferir con la investigación policial.

León nombró al obispo Saad Hanna Sirop como administrador temporal.

Shaleta, de 69 años, fue ordenado sacerdote de la Iglesia Caldea Católica en Detroit en 1984. Fue designado para la rama de San Diego de la Iglesia católica de rito oriental en Estados Unidos en 2017. ___________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

