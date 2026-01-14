americateve

El nuevo ministro de Defensa de Ucrania revela que millones evitan el reclutamiento militar

KIEV, Ucrania (AP) — Las deserciones a gran escala y dos millones de evasores del servicio militar son algunos de los numerosos desafíos que enfrenta el ejército de Ucrania después de casi cuatro años de combates con Rusia, dijo el nuevo ministro ucraniano de Defensa el miércoles.

ARCHIVO - Mykhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, durante una entrevista con The Associated Press en Kiev, el 21 de abril de 2023. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy designó a Fedorov ministro de Defensa en enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)
ARCHIVO - Mykhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital de Ucrania, durante una entrevista con The Associated Press en Kiev, el 21 de abril de 2023. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy designó a Fedorov ministro de Defensa en enero de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky)

Mykhailo Fedorov manifestó al Parlamento de Ucrania que otros problemas que enfrentan las fuerzas armadas incluyen burocracia excesiva, un enfoque administrativo de estilo soviético e interrupciones en el suministro de equipo a las tropas en la línea del frente de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas).

“No podemos librar una guerra con nuevas tecnologías, pero con una estructura organizativa antigua”, expresó Fedorov.

Agregó que el ejército ha enfrentado alrededor de 200.000 deserciones y la evasión del servicio militar de unas dos millones de personas.

El presidente Volodymyr Zelenskyy designó a Fedorov, de 34 años, al Ministerio de Defensa a inicios del año. Al exjefe de las políticas de transformación digital de Ucrania se le atribuye haber liderado la tecnología de drones del ejército e introducir varias plataformas electrónicas del gobierno exitosas.

Su nombramiento fue parte de una amplia reorganización gubernamental que, según el líder ucraniano, tenía como objetivo agudizar el enfoque en la seguridad, el desarrollo de la defensa y la diplomacia en medio de un nuevo impulso liderado por Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz.

Fedorov señaló que el Ministerio de Defensa enfrenta un déficit de 300.000 millones de hryvnias (6.900 millones de dólares) en necesidades de financiamiento.

La Unión Europea dedicará la mayor parte de un nuevo programa masivo de préstamos para ayudar a financiar el ejército y la economía de Ucrania durante los próximos dos años, dijo el miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Fedorov comentó que la defensa ucraniana se ha expandido significativamente desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022. Al inicio de la guerra, dijo, el país contaba con siete empresas privadas de drones y dos que desarrollaban sistemas de guerra electrónica. Hoy, afirmó, hay casi 500 fabricantes de drones y alrededor de 200 empresas de guerra electrónica en Ucrania.

Agregó que algunos sectores han surgido desde cero, incluyendo productores privados de misiles, que ahora suman alrededor de 20, y más de 100 empresas que fabrican sistemas robóticos terrestres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

