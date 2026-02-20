americateve

El nuevo fichaje Jared McCain anota 21 y el Thunder vence 105-86 a los Nets

OKLAHOMA CITY (AP) — Jared McCain anotó 21 puntos, su máximo de la temporada, y el Thunder de Oklahoma City, mermado por las bajas, venció la noche del viernes por 105-86 a los Nets de Brooklyn.

El base de los Thunder de Oklahoma City, Jared McCain, reacciona después de encestar durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Nets de Brooklyn, el viernes 20 de febrero de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings)
El base de los Thunder de Oklahoma City, Jared McCain, reacciona después de encestar durante la segunda mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Nets de Brooklyn, el viernes 20 de febrero de 2026, en Oklahoma City. (Foto AP/Nate Billings) AP

McCain, el exjugador de los 76ers de Filadelfia que el Thunder adquirió en un canje este mes, registró su mayor total de puntos en cinco partidos con Oklahoma City. Encestó 7 de 12 tiros de campo y 3 de 6 triples en un papel como suplente.

El Thunder tiene a varios jugadores lidiando con lesiones, incluido el MVP vigente Shai Gilgeous-Alexander (distensión abdominal) y el All-Star de 2025 Jalen Williams (distensión en el isquiotibial derecho). Ambos serán reevaluados en las próximas semanas.

Oklahoma City lo compensó con una anotación equilibrada. Chet Holmgren sumó 15 puntos, Isaiah Joe aportó 11 e Isaiah Hartenstein y Lu Dort agregaron 10 cada uno.

Michael Porter Jr. terminó con 22 puntos y nueve rebotes, y Nolan Traore añadió 17 puntos por los Nets. Brooklyn lanzó apenas para un 36,7% de campo en su tercera derrota consecutiva. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

