El nuevo enfoque de Djokovic para el Abierto de Australia: '24 no es un mal número'

"Perdí tres de los cuatro Slams contra Sinner o Alcaraz", dijo el sábado, en la víspera del Abierto de Australia de 2025.

“No necesitamos elogiarlos demasiado”, añadió, sonriendo. “¡Ya han sido elogiados lo suficiente! Sabemos lo buenos que son, y absolutamente merecen estar donde están. Son las fuerzas dominantes del tenis masculino en este momento”.

Djokovic está comenzando una tercera temporada en busca de su 25º título de Grand Slam en individuales, y ha refinado su enfoque para el Abierto de Australia.

Se retiró de su único torneo de preparación que había programado, sabiendo que le falta “un poco de energía en las piernas” para competir con dos jóvenes estrellas al final de los grandes torneos y que tiene que mantenerse lo más libre de dolor posible.

Djokovic descifró la fórmula para vencer a Roger Federer y Rafael Nadal, la rivalidad establecida antes de que él la transformara en los “Tres Grandes” y luego los superara a ambos.

Campeón de 24 grandes —un récord masculino para la era abierta y empatado con Margaret Court por el mayor número en la historia del tenis—, el serbio de 38 años está haciendo todo lo posible para mantenerse “en la pelea".

Djokovic conquistó por última vez un Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2023. Sinner y Alcaraz se han repartido los ocho desde entonces. Sinner ha ganado los dos últimos títulos australianos. Alcaraz está en Australia decidido a añadir el título en Melbourne Park para completar la colección de Slams.

Pese a un rosario de lesiones, Djokovic alcanzó las semifinales en los cuatro grandes torneos el año pasado. Un desgarro del isquiotibial lo obligó a abandonar su semifinal del Abierto de Australia, después de haber eliminado a Alcaraz en los cuartos de final.

Recordándose a sí mismo que “24 tampoco es un mal número”, Djokovic dijo que está adoptando una mentalidad de “ahora o nunca” en cada una de sus apariciones en un grande porque no le permite sobresalir en su mejor nivel.

“Sinner y Alcaraz están jugando a un nivel diferente ahora mismo respecto a todos los demás. Eso es un hecho”, dijo Djokovic, “pero eso no significa que nadie más tenga una oportunidad".

“Así que siempre me gustan mis posibilidades, en cualquier torneo, particularmente aquí”, afirmó.

El diez veces campeón del Abierto de Australia debutará el lunes en un partido nocturno en la Arena Rod Laver contra el español Pedro Martínez, 71 en el ranking. Como cuarto cabeza de serie, quedó en la misma mitad del cuadro que Sinner. Eso significa que podría toparse en las semifinales aquí.

Condición física

Djokovic no ha jugado un torneo oficial desde noviembre.

“Obviamente tomé más tiempo para recuperarme físicamente, porque entiendo que en los últimos años, eso es lo que más ha cambiado para mí: lleva más tiempo recuperarse, y también lleva más tiempo arrancar (la temporada)”, dijo. “Tuve un pequeño contratiempo que me impidió competir en el torneo de Adelaida... pero ha ido muy bien hasta ahora aquí”.

Dijo que hay “algo aquí y allá” todos los días en términos de dolores y molestias, “pero en general me siento bien y espero con ansias competir”.

PTPA

Djokovic rompió lazos a principios de este mes con la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales, un grupo que cofundó, diciendo que “mis valores y enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”.

Djokovic y el jugador canadiense Vasek Pospisil lanzaron la PTPA en 2020, con el objetivo de ofrecer representación a los jugadores que son contratistas independientes en un deporte mayormente individual.

“Fue una decisión difícil para mí salir de la PTPA, pero tuve que hacerlo, porque sentí que mi nombre estaba... sobreutilizado”, dijo. “Sentí que la gente, cada vez que piensa en la PTPA, piensa que es mi organización, lo cual es una idea equivocada desde el principio”.

Dijo que todavía apoya el concepto.

“Todavía les deseo lo mejor, porque creo que hay espacio y necesidad de una organización de representación exclusivamente de jugadores al 100% en nuestro ecosistema”, dijo.

