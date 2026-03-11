El nuevo conflicto en Líbano provoca inusuales críticas a Hezbollah ante el retorno de la guerra

Personas desplazada que huyen de ataques israelíes en Dahiyeh, en los suburbios al sur de Beirut, duermen en la plaza de los Mártires en el centro de Beirut, Líbano, el sábado 7 de marzo de 2026. (AP Foto/Bilal Hussein) AP

La familia hizo las maletas rápidamente y se dirigió hacia Beirut, en busca de seguridad ante otra guerra mortífera entre Israel y Hezbollah. Decenas de miles de personas más huían ese 2 de marzo, y el trayecto que normalmente dura una hora desde la ciudad sureña de Nabatiyeh tomó 15 horas.

“Estoy en contra de dar pretextos a Israel”, afirmó la mujer, de 45 años, que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias de los simpatizantes de Hezbollah entre los que vive.

“Estoy totalmente en contra de la decisión de Hezbollah de empezar con el primer golpe” afirmó la mujer, que ahora vive con su esposo, sus hijos de 17 y 12 años y su suegra dentro de una escuela convertida en refugio en la capital libanesa.

Hezbollah ha entrado en una nueva ronda de combates con Israel apenas 15 meses después de que la última guerra entre Israel y Hezbollah terminara con un alto el fuego negociado por Estados Unidos en noviembre de 2024, y el grupo armado y partido político respaldado por Irán enfrenta un creciente descontento de base entre sus seguidores y problemas con las autoridades libanesas.

El 2 de marzo, dos días después de que Israel y Estados Unidos desencadenaran una guerra en Oriente Medio al atacar Irán, Hezbollah disparó misiles y drones contra Israel por primera vez en más de un año.

Cientos de miles de residentes del sur de Líbano, del valle oriental de la Bekaa y de los suburbios del sur de Beirut han huido de sus hogares tras las advertencias israelíes de que sus barrios, localidades y aldeas serían atacados.

La nueva ronda de combates llega mientras las comunidades chiíes que soportaron el peso de la última confrontación aún se recuperan de sus efectos. La última guerra entre Israel y Hezbollah mató a más de 4.000 personas en Líbano y causó 11.000 millones de dólares en daños, según el Banco Mundial.

A diferencia del pasado, cuando muchas personas temían criticar públicamente a Hezbollah, ahora algunos chiíes libaneses culpan abiertamente al grupo armado de su miseria actual, al verse viviendo en la calle, en plazas públicas o con familiares o amigos, en medio del frío y del ayuno durante el Ramadán.

Para Hussein Ali, es la segunda vez en menos de dos años que se ve obligado a abandonar su casa en el suburbio sureño de Beirut de Haret Hreik. Durante la última guerra entre Israel y Hezbollah, el apartamento donde vivía quedó destruido, y ahora el vendedor de verduras teme que vuelva a ocurrir lo mismo.

“Nadie quería esta guerra. La gente no se ha recuperado de la guerra anterior” dijo el hombre, que también se aloja en la escuela y depende de ayuda para sobrevivir.

El gobierno adopta una postura más dura

Tras el fin de la guerra civil en Líbano en 1990, se exigió a las milicias que se desarmaran, pero Hezbollah quedó exento porque en ese momento combatía la ocupación israelí del sur de Líbano.

Ahora el gobierno libanés ha intentado reprimir el ala armada del grupo y poner fin a su condición de fuerza armada paralela fuera del control del Estado.

El giro quedó claro cuando el gobierno libanés intervino para declarar ilegales las actividades militares de Hezbollah el 2 de marzo, con el voto a favor de todos menos dos de los 24 ministros del gabinete. Sólo los dos ministros de Hezbollah votaron en contra. Incluso ministros del aliado más fuerte de Hezbollah, el grupo Amal del presidente del Parlamento, Nabih Berri, votaron a favor de la medida.

“El gobierno confirma que la decisión de la guerra y la paz está únicamente en manos del Estado”, afirmó el primer ministro, Nawaf Salam. El gobierno, añadió, “ordena la prohibición inmediata de todas las actividades militares de Hezbollah, ya que son ilegales, y se le debe obligar a entregar sus armas al Estado libanés”.

Desde entonces, el ejército libanés ha comenzado a actuar con mayor firmeza y la semana pasada arrestó a tres miembros de Hezbollah que fueron encontrados transportando armas en un puesto de control. Sin embargo, los hombres fueron liberados bajo fianza el lunes.

Funcionarios del gobierno han acusado a Hezbollah de emprender repetidamente acciones militares unilaterales que deberían estar bajo autoridad estatal. El 8 de octubre de 2023, el grupo comenzó a atacar a Israel al día siguiente de que el asalto encabezado por Hamás, respaldado por Irán, en el sur de Israel desencadenara la guerra en Gaza.

Ahora, el grupo ha entrado en la contienda en nombre de Irán para vengar la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como, según afirma, en represalia por violaciones israelíes del alto el fuego de noviembre de 2024.

Algunos simpatizantes de Hezbollah ven la guerra como justificada

Ali al-Amin, un periodista libanés que es un duro crítico de Hezbollah, señaló que, aunque algunas personas ahora critican al grupo armado más que en el pasado, muchas siguen en silencio por temor por su seguridad.

“La crítica puede tener un costo alto y no todas las personas expresan sus opiniones”, señaló Al-Amin, un musulmán chií del sur de Líbano. Muchos chiíes pobres dependen de asistencia que Hezbollah o el grupo aliado Amal podrían cortar en cualquier momento, apuntó.

En el pasado, personas que criticaban a Hezbollah en redes sociales a veces eran agredidas por sus simpatizantes y obligadas a grabar nuevos videos diciendo que estaban equivocadas.

Pero el grupo aún tiene muchos seguidores. Ellos dicen que la decisión de Hezbollah de atacar estaba justificada porque Israel no había respetado el alto el fuego de noviembre de 2024.

Desde el alto el fuego, Israel ha seguido realizando ataques aéreos casi diarios contra Hezbollah, que han matado a unas 400 personas, incluidas decenas de civiles, y que también han impedido la reconstrucción de las zonas destruidas.

“Ya no podemos tolerarlo. Rezo para que Dios proteja a nuestros jóvenes y los haga victoriosos contra Israel”, dijo Ali Saleh, desplazado de una aldea del sur cerca de Nabatiyeh.

Incluso la mujer chií que criticó la decisión de Hezbollah de atacar primero dijo que, si los combatientes no lo hubieran hecho, el resultado podría haber sido el mismo.

“Si atacamos, ellos nos atacarán, y si no atacamos, nos habrían atacado", dijo.

Sadek Nabulsi, profesor de ciencias políticas en la Universidad Libanesa cuyo pensamiento coincide con el de Hezbollah, dijo que las quejas más recientes no son nada nuevo y no representan una fisura en el apoyo de base a los combatientes aliados de Irán. Señaló que hubo un clamor similar durante la guerra de 14 meses entre Israel y Hezbollah que terminó en 2024 y durante la guerra de un mes en 2006.

“Se sabe que la base de apoyo de Hezbollah... tolera el dolor", indicó Nabulsi. "Si se observa esa base de apoyo, pese a todas las duras condiciones, sigue siendo coherente, paciente y está esperando la salvación”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP