El noruego Klaebo hace historia en esquí de fondo e iguala el récord de oros olímpicos de invierno

El noruego Johannes Hoesflot Klaebo posa tras ganar la medalla de oro en el esquí cross country de los Juegos Olímpicos de Invierno, el viernes 13 de abril de 2026, en Tesero, Italia. (AP Foto/Evgeniy Maloletka) AP

La estrella noruega del esquí de fondo obtuvo el viernes su octava medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, con lo que igualó un récord histórico de los Juegos de Invierno. El atleta de 29 años se impuso en la prueba masculina de 10 kilómetros con salida por intervalos, para conseguir su tercer oro en las justas de 2026.

Con tres carreras aún por delante, Klaebo ahora comparte el récord con otros tres atletas noruegos ya retirados: Marit Bjoergen y Bjoern Daehlie en esquí de fondo, y Ole Einar Bjoerndalen en biatlón. Klaebo volvió a ganar terreno clave en la última subida y detuvo el cronómetro en 20 minutos, y36,2 segundos; mostró señales poco habituales de fatiga al desplomarse en la línea de meta de la carrera considerada su desafío más duro.

Superó por 4,9 segundos al francés Mathis Desloges y por 14 a su compatriota y principal rival, Einar Hedegart, quien perdió impulso en la última colina.

“Es un día especial. Este significa mucho, sin duda… me faltan las palabras”, dijo Klaebo.

El noruego señaló que estaba satisfecho con su táctica: recorrió la primera mitad del trazado a un ritmo controlado, guardó energía para un acelerada en la última subida y el tramo final.

“Hoy fue realmente duro ahí fuera, así que estoy muy orgulloso”, manifestó.

En el equipo francés, atletas y responsables del equipo celebraron como si hubieran ganado la carrera: se tomaron de los brazos y bailaron sobre la nieve después de que Mathis Desloges conquistara su segunda medalla de plata, en sus primeros Juegos Olímpicos en Milán-Cortina.

“Entrené increíblemente duro para estas carreras", señaló Desloges. "Le dije a la gente que estaba a este nivel, y ahora estamos cumpliendo”.

El francés de 23 años, como muchos otros de los mejores competidores en la salida por intervalos, en gran medida no era consciente de su posición durante la prueba.

“No presto mucha atención a lo que gritan desde la orilla”, explicó. “Sinceramente, no los escucho. Solo me concentro en mi carrera. Sé lo que tengo que hacer y lo doy todo”.

En un día de cielo azul en el norte de Italia, con la pista rodeada por las montañas Dolomitas cubiertas de nieve, las temperaturas rondaron los 5 grados centígrados (41 F). Algunos corredores optaron por competir vistiendo únicamente sus dorsales.

Los organizadores habían tratado el recorrido con sal el jueves para endurecer la superficie, pero lo dejaron intacto el viernes, una decisión que favoreció a Klaebo, quien salió temprano entre los esquiadores preclasificados.

Las celebraciones estuvieron encabezadas por aficionados noruegos: banderas nacionales —rojas con una cruz azul delineada en blanco— se colocaron sobre los atletas y sobre la barandilla de la zona de espectadores. El abuelo de Klaebo, Kare Hoesflot, quien ayudó a impulsar su carrera, viajó al norte de Italia para ver la prueba, mientras desde su país llegaban mensajes de felicitación, donde el esquí de fondo es un deporte de máxima audiencia.

“Otra demostración de fuerza de Johannes Hoesflot Klaebo. ¡Qué actuación en una carrera de infarto! ¡Felicidades por el oro número tres en estos Juegos Olímpicos!”, el primer ministro noruego Jonas Gahr Stoere escribió en las redes sociales.

Finn Dahl, un exgerente de marketing noruego ya retirado, vio a Klaebo ganar y atribuyó su éxito a un trabajo duro incansable.

“Es muy dedicado. Lo sacrificó todo en cuanto a entrenamiento, cómo come, cómo duerme y cómo se calma después de las carreras”, sostuvo.

“Es fantástico… ya va por ocho”, añadió Dahl. “Espero que sea el mayor ganador de todos los tiempos”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP