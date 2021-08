El noroeste de EEUU abre centros de ayuda por ola de calor

Los primeros eran personas sin hogar, una población vulnerable al calor extremo. Entre ellos estaba December Snedecor, que pasó dos noches en el mismo centro en junio cuando la temperatura alcanzó los 116 Fahrenheit (47 grados Celsius).

Tenía previsto dormir de nuevo allí esta semana porque el calor en su carpa era insoportable.

“Me echaba mucha agua por encima (...). Me mareaba. No estaba bien", dijo sobre la experiencia de junio. “Tengo que mantenerme fresca. No quiero morir”.

La gobernadora de Oregon declaró el estado de emergencia y activó un centro de operaciones de emergencias debido al riesgo de problemas en la red eléctrica y los transportes. Además de los centros de refresco, los gobiernos municipales y de condado ampliaron los horarios de apertura de las bibliotecas públicas y anularon los costes del autobús hacia los centros de refresco. Una línea telefónica atendería las 24 horas del día las consultas sobre el centro de refresco más próximo y ofrecería consejos de seguridad.