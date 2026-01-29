El nominado al Grammy Edgar Barrera desea ser un pionero para los compositores latinos

ARCHIVO - Edgar Barrera, ganador de los premios a mejor canción tropical y canción del año por "Si antes te hubiera conocido", y premio al compositor del año, posa en la sala de prensa durante los Latin Grammy 2025 en Las Vegas el 13 de noviembre de 2025. (Foto AP/John Locher, archivo) AP

Barrera ha competido en todos menos uno de los años desde que se instituyó esta categoría en 2023. Dijo que le llena de orgullo estar nominado a los Grammy 2026 , que se entregarán el próximo domingo en Los Ángeles.

Si Barrera gana, será el primer latino en ser galardonado en la categoría y añadiría este premio a una impresionante carrera que ha acumulado 29 premios Latin Grammy y un Grammy al mejor álbum tropical latino.

“Abrir la puerta para las nuevas generaciones y los compositores latinos que estamos haciendo música”, dijo en entrevista por videollamada con The Associated Press. “Quita como ese estigma de que tienes que escribir canciones en inglés o que tienes que hacer las cosas de cierta manera para que te consideren”.

La categoría de compositor del año, no clásico, forma parte del campo general de los Grammy, que también incluye canción, grabación y álbum del año, mejor nuevo artista y productor del año, no clásico.

La nominación para Barrera es un reflejo de la diversidad puede tener la música latina desde la música mexicana contemporánea con “Me jalo” de Fuerza Regida y los nominados al Grammy Grupo Frontera , al pop de “Soltera” de Shakira, y la fusión de “Milagros” de Karol G. El rango de Barrera es especialmente amplio y él lo atribuye a su hiperactividad.

“Me aburro muy rápido, a veces cuando estoy haciendo un cierto ritmo o trabajando un sonido constantemente. No puedo estar más de dos semanas haciendo lo mismo”, dijo. “Para mí, no quiero que se convierta como en una fábrica”.

Su ideal, más allá de los géneros musicales o los ritmos específicos, es “sacar al artista lo mejor que tienen”.

Barrera habló desde Texas, donde se encontraba trabajando con el colombiano Silvestre Dangond. Justo antes había estado con Carín León en Hermosillo, México, donde dijo que grabaron cerca de una veintena de canciones para el que será su próximo álbum.

El camino de Barrera rumbo a los Grammy

La semana de los Grammy es intensa, especialmente para Barrera, quien dijo que suele aprovechar esas concentraciones de estrellas de la música para hacer sesiones de grabación.

“Tengo un montón de sesiones en medio de todo este caos de los Grammy”, dijo.

Aunque su estilo de trabajo suele ser relajado, si es con amigos es mejor para él. Dice que al entrar en el estudio busca reír con los músicos y pasar un buen rato.

“Y al final, cuando falta una hora para que se acabe la sesión, escribimos la canción y grabamos”, señaló. “A mí me encanta ese estilo de trabajo”.

Dentro de las canciones compuestas por Barrera que fueron consideradas para su nominación hay una que representa un hito en su carrera, se trata de “Me retiro” de Carlos Santana con Grupo Frontera.

“Carlos para mí ha sido de inspiración desde que tengo uso de razón”, dijo Barrera. “Mi papá me introdujo a la música a través de Santana. Ahora que estábamos en Navidad en familia, empezaron a sacar videos de donde salgo tocando a los 10 o 9 años, canciones de Carlos Santana”.

El primer concierto de Barrera fue de Santana, dijo que su asiento estaba en la última fina del foro, tan lejos que tenía que llevar binoculares. Todo fue muy diferente en noviembre pasado cuando se presentó en vivo con Santana en el escenario de los Latin Grammy y más aún cuando comenzó a trabajar con el guitarrista en el que será su próximo álbum.

“Yo vengo de un pueblo, una ciudad, donde ser compositor no es un oficio y ni siquiera estaba como que en mis planes ser lo que estoy haciendo”, señaló Barrera. “Voy con Santana al estudio a seguir trabajando en más música y para mí es un sueño, ¿sabes? No lo puedo creer”.

Shakira y Karol G son dos grandes compositoras por derecho propio, así que adentrarse en su universo como colaborador fue para Barrera una experiencia igualmente grata.

En el caso de Karol G lograr que un artista como Marco Antonio Solís, quien no suele interpretar canciones que no sean compuestas por él, se sumara a “Coleccionando heridas” del álbum nominado al Grammy de Karol G “Tropicoqueta” y Shakira trabajando hasta la perfección su éxito “Soltera”.

“Me gusta mucho trabajar con artistas como ellas, que son muy apasionadas y que son grandes representantes también de la de la música latina”, dijo Barrera. “Son de las artistas más duras que tenemos en Latinoamérica”.

Barrera tiene la vista puesta en la música Country

Próximamente, para Barrera habrá colaboraciones con artistas anglo, cuyo nombre no pudo revelar de momento.

“He aprendido que lo que buscan ellos de mí es como que ese sonido latino, ese sonido que sé hacer y que me gusta hacer … Ser yo mismo en las sesiones y fluir con ellos y no tratar de ser quizás un productor americano”, dijo Barrera.

En su mira también está hacer música country, de preferencia en Nashville.

“Me gustaría ir a trabajar, a buscar inspiración y musa desde cero en Nashville”, señaló.

FUENTE: AP