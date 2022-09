¿Qué dice la canción de "El Niño y la Verdad" censurada en Cuba?

Frías dijo en un video el viernes pasado, en el que invita a sus seguidores a la "gran despedida", que Cambio es "una canción con la que, estoy seguro, se identificarán muchísimos hermanos, muchísimos compatriotas, muchísimos cubanos, estén dentro de la isla o no, pues la palabra cambio es hoy muy necesaria".

"Hoy le he preguntado a mi almohada, ¿qué está pasando? siento que en mi vida algo no está funcionando

Para avanzar tengo que hacer algunos cambio tengo que aprender de mis errores

Para recoger, seguir sembrando en el camino a la felicidad que ando buscando

Quiero respirar la libertad y ser quien soy para demostrar que puedo dar más de lo que doy Y mi corazón me grita que hay un mañana mejor que hoy"

Lo cierto es que la canción ha sonado las campanas de la censura, y el músico cubano ha replicado diciendo que solo ha dicho lo que piensa.

"Tal vez puedo estar equivocado, pero mi equivocación es mía. Yo no estoy diciendo que, como pienso yo, piensa mucha gente. Yo no he dicho nada; aquí todo esto lo han armado ellos", manifestó en el concierto del domingo.

Frías recalca en el estribillo una urgencia expresada públicamente por miles de cubanos, que hace apenas un año protagonizaron el levantamiento popular más sonado en las últimas seis décadas: "Cambio, mi vida necesita un cambio ya".

